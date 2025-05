Pezeshkian : « Nous recherchons la dignité pour nous-mêmes et pour la Oumma islamique »

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré lors d’un entretien avec la chaîne publique omanaise ce jeudi 29 mai : « Dans ce monde où d'autres sont déjà des acteurs influents, nous aussi pouvons devenir des acteurs majeurs et déterminants. » Il a souligné que les pays islamiques disposent de nombreuses ressources, d’un capital humain de haut niveau, d’une culture riche et d’une civilisation ancienne.

Le président iranien, Masoud Pezeshkian, a déclaré lors d’un entretien, ce jeudi 29 mai, avec la chaîne publique omanaise : « Dans ce monde où d'autres sont déjà des acteurs influents, nous aussi pouvons devenir des acteurs majeurs et déterminants. » Il a souligné que les pays islamiques disposent de nombreuses ressources, d’un capital humain de haut niveau, d’une culture riche et d’une civilisation ancienne.

Pezeshkian a ajouté :« Nous avons les moyens d’entrer en scène et d'y jouer un rôle actif. Nous ne devons pas rester dans l’attente que d'autres écrivent le scénario à notre place. Nous sommes capables d’être des acteurs influents dans ce théâtre mondial. »

Voici les principaux extraits de cette interview :

Unité islamique et fraternité :

« Nous pouvons dialoguer avec tous les pays musulmans, conformément aux enseignements du Saint Coran et du Prophète de l’islam (PSL), qui nous ont appelés à la fraternité et à la réconciliation. En mettant ces principes en pratique, nous pouvons instaurer la paix et la sécurité dans notre région sur la base de la fraternité islamique. »

Dénonciation des ingérences étrangères :

« Les ennemis, à travers la division linguistique, politique et culturelle, cherchent à nous dresser les uns contre les autres pour piller nos ressources et nous vendre des armes afin que nous nous entre-tuions. Mais nous pouvons briser ce cycle destructeur. »

Dialogue et coopération entre pays islamiques :

« Si les dirigeants des pays islamiques s’assoient ensemble pour dialoguer, ils pourront faire émerger un espace de paix, de développement économique, scientifique et culturel commun. »

Énergie nucléaire et droits souverains :

« Selon le droit international, chaque pays a le droit de mener des activités pacifiques dans le domaine nucléaire. L’Iran n’a jamais recherché l’arme nucléaire, comme en témoigne la fatwa explicite du Guide suprême. Notre doctrine ne prévoit aucune place pour les armes de destruction massive. »

Applications pacifiques du nucléaire :

« Nous poursuivrons nos efforts en matière d’enrichissement pour des usages médicaux, agricoles, sanitaires et industriels. Nul ne peut nous interdire d’accéder à la science, car la connaissance appartient à toute l’humanité. »

Condamnation du terrorisme d’État :

« Ceux qui prétendent défendre les droits humains ont assassiné nos scientifiques. Ceux-là mêmes qui bombardent des civils à Gaza nous accusent de terrorisme. Cette hypocrisie est inacceptable. »

Dignité et justice :

« Nous voulons la dignité, pour nous et pour la Oumma. Nous ne cherchons la guerre avec personne, mais nous ne céderons jamais face à l’arbitraire ou à la soumission. Telle est notre conviction, guidée par les enseignements du Prophète et du Livre saint. »

Soutien à Gaza et au Liban :

« Les pays islamiques doivent s’unir pour faire entendre la voix des opprimés, notamment à Gaza et au Liban. »

Relations internationales équilibrées :

« Nous considérons nos voisins comme des frères. Nous respectons ceux qui nous respectent. Nous sommes ouverts à des relations mutuellement bénéfiques, fondées sur l’égalité, sauf avec le régime sioniste. »

Refus des diktats internationaux :

« Nous ne sommes ennemis de personne. Ceux qui pensent pouvoir imposer à l’Iran ou aux pays musulmans des exigences illégitimes doivent abandonner cette illusion. Cela ne sera jamais accepté. »