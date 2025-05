Aref : Aucun obstacle n’entrave le développement accru des relations entre Téhéran et Douchanbé

Selon l’IRNA, Mohammad Reza Aref a rencontré ce jeudi après-midi (heure locale) le président du Tadjikistan, Emomali Rahmon, et a souligné les liens profonds et anciens entre les deux nations sur les plans civilisationnel, culturel, historique et linguistique. Il a réaffirmé que la République islamique d’Iran était pleinement disposée à coopérer dans la création et le renforcement de centres scientifiques, de recherche et d’académies entre les deux pays, ainsi qu’à étendre la coopération dans les domaines scientifique, culturel et technologique.

Le premier vice-président iranien a qualifié le Tadjikistan de pays ami et frère de la République islamique d’Iran. Il a rappelé que le président Pezeshkian conservait d’excellents souvenirs de son voyage à Douchanbé, ainsi que des réalisations communes et de l’hospitalité chaleureuse du gouvernement et du peuple tadjik.

Aref a une nouvelle fois transmis les salutations chaleureuses du président iranien à son homologue tadjik et a insisté sur le fait que rien ne s’opposait à un approfondissement des relations bilatérales entre Téhéran et Douchanbé.

De son côté, le président Emomali Rahmon s’est félicité du développement croissant des coopérations entre les deux pays dans divers domaines. Il a souligné l’importance de la mise en œuvre rapide des accords signés entre les deux parties, notant également que la suppression des visas avait eu un impact significatif sur le développement du tourisme bilatéral. Il a insisté sur l’importance de préserver les traditions et patrimoines communs des deux nations.

Le président tadjik a par ailleurs remercié le premier vice-président iranien pour sa participation à la conférence internationale sur la protection des glaciers.

Lors de cet entretien, les deux parties se sont également félicitées de leurs coopérations et soutiens mutuels dans les instances régionales et internationales.