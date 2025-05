L’Iran et Oman sont engagés dans un développement commun et parallèle (Pezeshkian)

Masoud Pezeshkian a déclaré, vendredi 30 mai 2025, dans un message publié sur X en persan et en arabe : Lors de ma visite de deux jours à Mascate, la capitale d’Oman, j’ai rencontré et échangé avec mon frère, le Sultan Haitham ben Tariq. Au cours de cette visite, 18 mémorandums d’entente et documents de coopération ont été signés entre les deux pays. Les deux parties sont fondées sur le principe de «se développer côte à côte», et nous restons attachés à ce principe. Je remercie le Sultan d’Oman et le peuple omanais pour leur hospitalité.»

Le Président est arrivé à l’aéroport de Mascate le mardi 27 mai, pour une visite de deux jours, à l’invitation officielle de Sa Majesté Haitham ben Tariq Al Saïd, roi d’Oman.

Après la cérémonie d’accueil officiel, le Président a eu un entretien privé avec le roi Haitham ben Tariq Al Saïd au palais Al-Alam, suivi d’une réunion conjointe des délégations de haut niveau des deux pays. Parmi les moments forts de cette visite figuraient : la signature de 18 mémorandums de coopération, des rencontres séparées avec Fahd ben Mahmoud Al Saïd, vice-Premier ministre chargé des affaires du Conseil des ministres, et Badr ben Hamad Al-Busaidi, ministre des Affaires étrangères d’Oman ; une réunion avec les acteurs économiques, une rencontre avec les Iraniens résidant à Oman, ainsi qu’une visite de la mosquée du Sultan Qaboos.

La visite officielle du Président de la République islamique d’Iran à Oman doit également être considérée comme l’une des étapes importantes du quatorzième gouvernement dans le domaine de la diplomatie régionale et de voisinage ; une visite qui s’inscrit dans la continuité du renforcement des relations entre les deux pays.