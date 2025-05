La possibilité de progrès pour tous sera l’une des caractéristiques du nouvel ordre mondial (Ahmadian)

Ali-Akbar Ahmadian, qui s’était rendu à Moscou pour participer à la treizième conférence internationale des hauts responsables de la sécurité, a déclaré à l’issue de ce déplacement de deux jours devant les journalistes : « Nous sommes venus à cette conférence pour présenter au monde d’aujourd’hui les valeurs fondamentales du peuple iranien, issues d’une grande civilisation et des enseignements majeurs de l’islam. »

Il a souligné : « Aujourd’hui, l’inefficacité des mécanismes internationaux est clairement révélée, et ces mécanismes ont été, pendant des années, pris en otage par le système hégémonique. »

Le représentant du Guide suprême au Conseil suprême de sécurité nationale a déclaré : « Le système de domination ne permet pas à ces mécanismes d’être efficaces ; un exemple flagrant qui a profondément bouleversé toutes les consciences dans le monde est leur inaction et leur incapacité à résoudre la question de Gaza depuis 19 mois. »

Il a ajouté : « Les événements de Gaza constituent une tragédie historique. On peut dire que rarement dans l’histoire un peuple a été massacré de manière aussi complète. Femmes et enfants, jeunes et vieux, sans même porter d’armes, ont été bombardés, affamés, et victimes d’un génocide au sens propre du terme pendant 19 mois. »

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale a déclaré : « Le nouvel ordre international doit être fondé sur le refus de l’oppression, de l’injustice, ainsi que sur la justice, la participation collective et l’égalité des chances de développement pour tous les pays et tous les êtres humains. Ce sont là des valeurs apportées par la Révolution islamique, dont la voix s’est fait entendre à travers le monde, et qui peuvent aujourd’hui être intégrées dans ce nouveau cadre. »

Il a souligné : « L’émergence d’un nouvel ordre international n’est certes pas un événement immédiat ou rapide, mais des forums comme celui-ci, ainsi que des plateformes telles que les BRICS et l’Organisation de coopération de Shanghai, peuvent créer les conditions nécessaires à l’émergence d’un tel ordre. »