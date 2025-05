Le premier vice-président iranien souligne le renforcement de la coopération internationale pour transformer les défis de l’eau en opportunités

Mohammad-Reza Aref a déclaré, vendredi 30 mai 2025, lors de la conférence internationale sur la « Protection des glaciers » tenue à Douchanbé, capitale du Tadjikistan : « Aujourd’hui, le monde civilisé du XXIᵉ siècle est confronté à une grave problématique : l’injustice que le régime sioniste inflige au peuple opprimé et innocent de Gaza. Malheureusement, les institutions des droits de l’homme, malgré leur devoir, gardent le silence face à ces actes oppressifs. » Il est donc nécessaire que toutes les institutions et les élites du monde réagissent de manière unie face à ce comportement barbare, le condamnent fermement, et cherchent une voie menant à un cessez-le-feu logique et raisonnable, dans lequel les droits du peuple opprimé de Gaza soient respectés.

Le premier vice-président a ensuite qualifié les crises liées au changement climatique, à la perte de la biodiversité et à la pollution de l’environnement de triple défi auquel le monde est confronté. Il a déclaré : « Ces défis peuvent, sous différentes formes, affecter les processus environnementaux et nuire à la santé humaine ainsi qu’à l’environnement. »

« Les glaciers, en tant que réserves cachées d’eau douce, constituent un trésor précieux pour les habitants de la planète, et leur préservation garantit la sécurité hydrique. »

Le premier vice-président a exprimé, en conclusion, l’espoir que la tenue de cette conférence conduira au développement de la coopération multilatérale, au partage des expériences et des connaissances entre les pays, ainsi qu’au renforcement des actions concrètes et urgentes, telles que la mise en œuvre de programmes efficaces pour renforcer la résilience face à la sécheresse et aux inondations, et pour autonomiser les communautés locales face à la fonte des glaciers et à la diminution des ressources en eau.