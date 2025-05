Un haut responsable d’Ansarallah : L’aéroport Ben-Gourion n’est plus sûr

Le vice-président de l’Organisation d’Information d’Ansarallah a déclaré que toutes les compagnies aériennes étrangères devraient éviter l’aéroport de Lod pour la sécurité de leurs passagers et du personnel, et ce, jusqu’à l’arrêt des agressions et la levée du blocus de Gaza.

Le porte-parole des forces armées yéménites avait annoncé jeudi soir 29 mai une attaque de missiles contre l’aéroport Ben-Gourion à Tel-Aviv.

Le colonel Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a précisé dans un communiqué que l’unité de missiles yéménite avait visé l’aéroport de Lod, également connu sous le nom de Ben-Gourion, situé dans la région occupée de Jaffa (Tel-Aviv), avec un missile hypersonique.

Saree a ajouté que cette attaque de missiles avait été un succès, atteignant ses objectifs, forçant des millions de colons israéliens à se réfugier dans des abris, et provoquant l’arrêt des activités de l’aéroport Ben-Gourion.