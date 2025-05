L’Iran se dit prêt à transférer son expérience en cybersécurité aux membres de l’OCI

Lors d’une rencontre ce vendredi 30 mai, avec Asad Majid Khan, secrétaire général de l’OCI, Mohammad-Reza Aref a souligné la nécessité d’élever la position de l’OCI dans la région et a indiqué que le siège de l’OCI à Téhéran impose une lourde responsabilité à l’Iran, qui souhaite jouer un rôle plus actif pour dynamiser cette organisation.

Le vice-président a insisté sur le fait que les liens civilisationnels, religieux et historiques anciens sont les caractéristiques majeures des membres de l’OCI, ajoutant que lorsqu’on se trouve dans l’un des pays membres, on a le sentiment d’être dans son propre pays, ce qui favorise un développement accéléré dans tous les domaines.

Il a identifié trois domaines clés pour approfondir la coopération : la réglementation du libre-échange, le transport et les technologies avancées, soulignant que l’adoption de règles pour un commerce libre est une nécessité, afin que les membres commercent dans un climat amical basé sur ces règles.

M. Aref a aussi évoqué le fait que certains pays membres de l’OCI sont enclavés et a déclaré que l’Iran est prêt à jouer un rôle pour faciliter leur accès aux eaux internationales. Il a aussi précisé que l’Iran a réalisé des progrès importants dans les technologies avancées ces dernières années et est disposé à partager ces acquis avec les membres, sans contrepartie.

Il a enfin affirmé que les pays membres doivent coopérer sérieusement et amicalement, non de manière concurrentielle, pour atteindre les objectifs de l’OCI, et que l’Iran est prêt à accueillir des réunions d’experts et des sommets ministériels de l’organisation.

Asad Majid Khan, secrétaire général de l’OCI, a pour sa part rappelé les appels du président iranien à une politique de bon voisinage entre les membres, soulignant le rôle important de l’Iran en tant que membre fondateur dans la consolidation de l’intégration et de la solidarité au sein de l’organisation.