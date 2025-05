Réunion spécialisée sur l’« infrastructure numérique durable » présidée par le ministre iranien des Communications

En plus de présider une des principales sessions de cette réunion, Hashemi rencontrera ses homologues pour discuter de la coopération régionale.

La session spécialisée sur « l’infrastructure numérique durable et l’accessibilité » a porté sur trois axes majeurs : l’optimisation des ressources réseau et des fréquences, les solutions écologiques responsables dans le secteur des TIC, et le renforcement de la résilience face aux changements climatiques.

L’objectif est de réduire la fracture numérique et d’améliorer un accès équitable aux communications dans la région.

En marge de cette réunion, le ministre Hashemi et son homologue malaisien ont souligné leur volonté de renforcer la coopération technologique bilatérale, notamment en cybersécurité, gouvernement intelligent, intelligence artificielle et télécommunications spatiales. Ils ont annoncé leur intention de signer un protocole d’accord et de promouvoir des investissements conjoints.

Hashemi a aussi évoqué le potentiel d’investissement en Iran dans ce secteur, estimé entre 20 et 25 milliards de dollars, et a invité officiellement le ministre malaisien à se rendre en Iran.



---