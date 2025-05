Aref : « Les liens entre les peuples iranien et tadjik sont fraternelles

Selon le correspondant politique d’IRNA, Mohammad-Reza Aref, en visite officielle de deux jours au Tadjikistan, a visité ce vendredi 30 mai 2025 le Musée national du Tadjikistan, où il a pu découvrir les différentes sections et collections présentées.

Au cours de sa visite, le Premier vice-président s’est informé des œuvres exposées et des divers départements du musée grâce aux explications des responsables.

Il a rappelé les nombreux points communs culturels, historiques et linguistiques qui unissent les gouvernements et les peuples d’Iran et du Tadjikistan, insistant sur la nécessité de préserver et de renforcer les centres et lieux culturels et historiques, ainsi que les académies des deux pays, afin de mieux faire connaître l’histoire et la culture communes aux populations iraniennes et tadjikes.

Lors d’une déclaration aux journalistes, M.Aref a déclaré : « Le Musée national du Tadjikistan est précieux et riche, reflétant la grande et profonde histoire du Tadjikistan. De nombreuses œuvres exposées dans ce musée sont familières aux Iraniens, car on retrouve des pièces similaires dans les musées iraniens, ce qui témoigne du haut niveau de patrimoine culturel partagé entre nos deux pays. »

Il a conclu en soulignant que les affinités culturelles et historiques entre l’Iran et le Tadjikistan ont rendu la relation entre les deux peuples fraternelle. « Nous entretenons les meilleures relations politiques et nous aspirons à renforcer, à l’instar de ces liens politiques, les relations dans les domaines culturel, économique et touristique, afin de renforcer le sentiment d’appartenance des deux peuples à leur seconde patrie et de développer davantage les échanges commerciaux, culturels, techniques et autres. »