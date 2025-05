11e Assemblée parlementaire des BRICS: Qalibaf attendu ce samedi au Brésil

Cette 11e Assemblée parlementaire des BRICS, organisée par la Chambre des députés du Sénat fédéral brésilien, se déroule sous le thème : « Le rôle des parlements des BRICS dans la création d’une gouvernance mondiale plus inclusive et durable ».

La délégation iranienne, dirigée par Qalibaf, comprendra également Ahmad Naderi, député de Téhéran, membre du bureau du Parlement et président du groupe d’amitié parlementaire Iran-Brésil, Maryam Abdollahi, députée de Miyaneh et Turkmènchay et vice-présidente du même groupe d’amitié, ainsi que Mostafa Taheri, président de la faction parlementaire pour l’intelligence artificielle.