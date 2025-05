Retour de Mohammad-Reza Aref du Tadjikistan : le niveau des relations entre Téhéran et Douchanbé va s’intensifier

S’adressant aux journalistes ce vendredi 30 juin 2025, Aref a souligné la place particulière que tient le Tadjikistan dans la politique étrangère de la République islamique d’Iran et la stratégie iranienne visant à renforcer la coopération tous azimuts avec ce pays.

Parmi les objectifs clés de ce voyage, il a mentionné la participation à la Conférence internationale sur la protection des glaciers naturels ainsi que les entretiens bilatéraux avec le président et le Premier ministre tadjiks. Il a expliqué que l’Iran a présenté ses positions concernant les problèmes de pénurie d’eau et les enjeux environnementaux, insistant sur la nécessité d’une coopération régionale pour préserver l’environnement, les glaciers et faire face aux défis liés à l’eau.

Le vice-président a aussi remercié chaleureusement le gouvernement et le peuple tadjiks pour leur accueil et a qualifié les discussions avec les hauts responsables tadjiks de très cordiales. Lors de ces rencontres, une déclaration stratégique sur l’expansion de la coopération, accompagnée de quatre accords importants, a été signée. Ces accords portent notamment sur :

le développement des infrastructures ferroviaires, incluant la réalisation d’une ligne ferroviaire vers le Tadjikistan ;

la collaboration en science et technologie ;

l’allongement de la durée de validité du visa touristique de 10 à 30 jours pour faciliter les échanges touristiques ;

la coopération multilatérale dans les domaines du transfert d’eau, d’électricité et de gaz ;

le partenariat dans la formation professionnelle technique.

Compte tenu des nombreux points communs culturels et historiques entre les deux pays, un comité supérieur dédié à ces affinités civilisationnelles, linguistiques et culturelles continuera ses travaux.

Mohammad-Reza Aref a conclu en affirmant que le suivi de ces accords portera les relations entre l’Iran et le Tadjikistan à un niveau bien plus élevé, soulignant en particulier le rôle croissant que pourront jouer les secteurs privés des deux nations dans le renforcement des coopérations.