Araghchi : L’exigence des Occidentaux sur l’arrêt de l’enrichissement est une forme d’impérialisme

Faisant référence aux négociations indirectes en cours entre l'Iran et les États-Unis, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré : « On parle beaucoup de l'enrichissement de l’uranium, comme l'un des besoins et des nécessités fondamentaux de l’Iran. Nous avons besoin de cette technologie. Mais au-delà de la dimension technique et économique de cette question, dans les négociations nucléaires, notamment en ce qui concerne l’enrichissement, je pense qu’il y a un autre axe important qui renvoie à la négation de la domination. Cette question a toujours été l’un de nos principes et lignes stratégiques au ministère des Affaires étrangères. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères, soulignant à nouveau que l’acquisition des armes nucléaires est également rejetée du point de vue de l'Iran, a déclaré : « Nous sommes les porte-étendards du rejet des armes nucléaires, et nous partageons cette position avec les pays occidentaux sur cette question. »