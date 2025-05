La Pologne lance une campagne en Afrique et en Asie contre la migration

Le pays européen qui vit les moments difficiles de la présidentielle, disputée entre les alliés du candidat nationaliste soutenu par Trump et le candidat pro-Europe proches de l’UE, a lancé une initiative anti-migration en Afghanistan, en Éthiopie, en Érythrée, en Somalie, en Irak, au Pakistan et en Égypte, pays dans lesquels la Pologne a identifié le plus grand nombre de personnes tentant de traverser la frontière depuis la Biélorussie.

Les groupes de défense des droits de l'homme, dont le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe , ont critiqué de nombreuses mesures prises par la Pologne, en particulier la pratique consistant à « refouler » les migrants de l'autre côté de la frontière vers la Biélorussie.

Ils notent que plus de 100 personnes seraient mortes autour de la frontière depuis le début de la crise, souvent après avoir été forcées de la traverser par les autorités polonaises.