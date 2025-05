Barcelone rompt ses relations officielles avec Israël en soutien au peuple palestinien

Le conseil municipal, réuni en séance plénière, a voté en faveur d’une motion comportant une vingtaine de mesures. Elle a été soutenue par le Parti socialiste catalan au pouvoir, ainsi que par plusieurs partis de gauche et formations indépendantistes. Selon le maire de la ville, Jaume Collboni, « le niveau de souffrance et de pertes humaines à Gaza au cours des 18 derniers mois, aggravé par les récentes attaques israéliennes, rend toute relation entre Barcelone et Tel-Aviv intenable ».

Cette décision municipale intervient dans un climat diplomatique déjà tendu entre l’Espagne et Israël. Le 28 mai 2024, le gouvernement espagnol dirigé par Pedro Sanchez a officiellement reconnu l’État de Palestine, aux côtés de l’Irlande et de la Norvège. Cette reconnaissance avait suscité une vive réaction de la part de Tel-Aviv.

Pedro Sanchez, l’un des chefs de gouvernement européens les plus critiques à l’égard de Benjamin Netanyahou, continue de plaider pour une réponse ferme de l’Union européenne face à ce qu’il qualifie de « violation des droits humains » dans les territoires palestiniens.