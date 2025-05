Les systèmes de missiles de l'Iran sont prêts à éliminer l'illusion de la puissance de l'ennemi (commandant iranien)

Le général de brigade Farzad Fereydouni, commandant du centre d'entraînement spécialisé des forces de défense aérienne iraniennes, a parlé du rôle du centre d'entraînement à la défense dans l'amélioration de la préparation et de l'importance du combat défensif.

Il a insisté sur la nécessité d'une bonne formation pour une bonne exécution des tâches dans la défense efficace et durable de la patrie, en soulignant le rôle unique que les centres de formation jouent dans le succès de toute opération.

Les compétences et la mission sont mises en avant dans le cadre d'un processus simultané visant à élever le niveau des connaissances techniques et à mettre à jour les compétences, a-t-il déclaré, ajoutant que les menaces étant différentes de celles du passé, la formation est orientée vers ces nouvelles menaces et est basée sur la mission et la menace afin de détruire l'illusion de la compétence et de la domination de l'ennemi.

En outre, le général de brigade Fereydouni a expliqué qu'en plus de l'enseignement théorique, des exercices sont également effectués, car ces exercices sont considérés comme une simulation de bataille sur le terrain qui réduira le taux d'erreur, notant que, dans le même temps, ces exercices renforcent le moral, la motivation et le courage des éléments, ce qui est également considéré comme une tâche éducative essentielle.