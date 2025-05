PSG Inter Milan – Soit la gloire éternelle, soit l’humiliation finale

Ce soir, à l’Allianz Arena, PSG et Inter Milan s’affrontent dans une bataille au sommet pour le titre suprême de la Ligue des Champions 2025. Deux géants aux destins opposés, mais unis par une même quête : soulever enfin le trophée continental.

Informations pratiques

Coup d’envoi : 21h

Lieu : Allianz Arena, Munich

Arbitre : István Kovács (Roumanie)

Sur quelle chaîne regarder le match ?

La finale de la Ligue des champions sera diffusée sur Canal+ (avec abonnement) et en clair sur la chaîne M6.

PSG : la jeunesse et l’audace à la conquête de l’Europe

Sous la houlette de Luis Enrique, le PSG a muté, troquant les stars vieillissantes pour une armée jeune et affamée : Dembélé, Barcola, Doué, Kvaratskhelia portent ce projet ambitieux. Après un triplé national Ligue 1-Coupe de France, le club parisien vise désormais un premier sacre européen historique, fort d’un parcours marqué par des victoires éclatantes face à Liverpool, Aston Villa et Arsenal.

Inter Milan : l’expérience et la rigueur pour un quatrième triomphe

Mené par Simone Inzaghi, l’Inter revient avec la rage de 2023, prêt à décrocher un 4e titre européen. Solide en défense et habile dans la possession, l’équipe milanaise s’appuie sur des cadres comme Lautaro Martínez pour contrer la fougue parisienne. Leur parcours, jalonné de succès contre Feyenoord, Bayern et Barcelone, témoigne d’une force tranquille et d’une maîtrise tactique redoutable.

Un enjeu national : le PSG, porte-drapeau du football français

Depuis 1993, aucun club français n’a soulevé la C1. Une victoire du PSG ne serait pas qu’un trophée, mais un symbole fort pour toute la France, une fierté capable de réconcilier les sceptiques et d’ancrer définitivement le PSG dans la légende du football européen.

Ce soir, 31 mai, à Munich, le PSG dispute non seulement un trophée, mais une légitimation symbolique à l’échelle du récit footballistique européen.