Les allégations infondées sur le programme nucléaire iranien, un prétexte pour une atmosphère hostile contre Téhéran

Selon le département politique étrangère de l’IRNA, le ministère des Affaires étrangères et l’Organisation de l’énergie atomique ont publié une déclaration conjointe concernant le rapport du Directeur général de l’AIEA présenté à la réunion du Conseil des gouverneurs en juin 2025.

Dans ce communiqué, il est souligné :

Les gouvernements du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne et des États-Unis ont à plusieurs reprises violé leurs engagements dans le cadre du Plan d’action global commun sur le nucléaire iranien de 2015 (JCPOA) et de la résolution 2231 de l'ONU qui l'endosse, tout en imposant des sanctions unilatérales illégales et des pressions contraires aux principes du droit international contre la République islamique d’Iran. Lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l’AIEA en novembre 2024, ces pays ont présenté une résolution contre l’Iran, dans une démarche politique injustifiée, ignorant les résultats de la visite du Directeur général de l’AIEA en Iran, ce qui a suscité un rejet de cette résolution par un grand nombre de membres.

Cette approche a démontré une fois de plus que les trois gouvernements européens et les États-Unis ne sont pas sincères dans leur prétention de préserver la crédibilité de l’AIEA et dans leurs efforts pour parvenir à un accord. Ils n’ont reculé devant aucun moyen pour instrumentaliser l’AIEA à des fins politiques dans le contexte actuel.

Le ministère des Affaires étrangères et l’Organisation de l’énergie atomique de la RII insistent : malgré leur réserve ferme sur le contenu et l’orientation de la résolution du Conseil des gouverneurs du 21 novembre 2024, et leur opposition légitime à l’approche des trois gouvernements européens et des États-Unis, principaux initiateurs de cette résolution, la République islamique d’Iran a poursuivi sa coopération sincère et constructive avec l’AIEA, dans le cadre des droits et obligations stipulés par le Traité sur la non-prolifération nucléaire (TNP) et l’Accord-cadre de garanties. À ce titre, le Directeur général de l’AIEA s’est rendu à deux reprises à Téhéran, et le directeur adjoint aux garanties de l’AIEA a également visité l’Iran deux fois.

Cependant, malgré cette coopération étendue, le rapport complet préparé, bien qu’il reconnaisse la collaboration iranienne, ne reflète pas fidèlement son niveau réel. Le Directeur général y répète ses accusations biaisées et infondées, fondées largement sur des documents falsifiés fournis par le régime d'Occupation sioniste. Ces accusations reposent sur quelques activités et sites non déclarés datant de décennies passées, alors que l’Iran a toujours affirmé ne pas avoir de sites ou activités nucléaires non déclarés. En outre, l’Iran a facilité l’accès à ces sites allégués, autorisé des prélèvements et fourni des informations détaillées à diverses occasions concernant ces dossiers.

Le communiqué souligne également que d’autres critiques du rapport concernent notamment le droit souverain de l’Iran d’accepter les inspecteurs, le code de correction 3.1, les déclarations conjointes, le niveau d’enrichissement et des interprétations infondées des intentions iraniennes. Concernant la nomination des inspecteurs, alors que l’AIEA dispose actuellement de 125 inspecteurs nommés pour l’Iran, l’annulation de la nomination de quelques inspecteurs, fondée sur les droits souverains de la République islamique d’Iran (article 9 de l’Accord-cadre de garanties), est une démarche tout à fait normale et conforme aux droits des États parties au traité.

Par ailleurs, bien que la coopération iranienne avec l’AIEA dans le cadre de l’Accord-cadre de garanties se poursuive, et que des déclarations conjointes aient été émises, le rapport publié contient des références à des questions mineures, hors mandat et non liées, voire dépassant le cadre des garanties.

Le communiqué rappelle que le rapport confond de manière inappropriée les engagements contraignants fondés sur le TNP et les obligations volontaires relevant du JCPOA, ce qui constitue une erreur majeure. Certaines actions volontaires de l’Iran sont présentées à tort comme des obligations contraignantes, alors que cette interprétation n’est pas validée par les documents fondamentaux de l’AIEA, et l’Iran n’a aucun engagement légal en ce sens. En outre, le recours à des sources d’information peu fiables et biaisées fournies par le régime sioniste, qui n’est pas membre du TNP, qui détient des armes de destruction massive et qui est coupable de graves crimes contre l’humanité dont un génocide, est incompatible avec les principes d’audit professionnel de l’AIEA.

En conséquence, l’Iran conclut que la structure et le contenu du rapport ne sont pas équilibrés et manquent d’une évaluation complète et précise des facteurs influant sur la situation actuelle, notamment le retrait des États-Unis du JCPOA et le non-respect des engagements essentiels par les pays européens.

Le communiqué exprime le regret de l’Iran face à la publication de ce rapport, qui a été élaboré à des fins politiques sous pression sur l’AIEA, et formule une protestation claire contre son contenu. Ce rapport dépasse le mandat confié au Directeur général et viole les exigences professionnelles fondamentales des organisations internationales, notamment le principe d’impartialité.

Le ministère des Affaires étrangères et l’Organisation de l’énergie atomique ajoutent que la répétition d’allégations infondées, qui ne peuvent en rien crédibiliser ces accusations, associée à une inquiétude excessive, ne sert qu’à alimenter une campagne politique politisée contre la République islamique d’Iran. Parallèlement, le régime illégitime d’Israël, non membre du TNP, possède un arsenal nucléaire et menace simultanément les installations nucléaires pacifiques d’un État partie au traité, par des attaques. Malheureusement, malgré ses obligations légales et les nombreuses demandes de l’Iran de condamner ces menaces, le Directeur général de l’AIEA n’a pris aucune mesure.

Enfin, le communiqué exprime la profonde déception de la République islamique d’Iran face à l’absence d’impartialité et au manque d’objectivité du Directeur général, influencé par des pressions politiques dans la préparation et la publication de ce rapport. L’Iran met en garde contre toute exploitation politique des conclusions de ce document et réaffirme les points suivants :

Conformément à la fatwa (décret religieux) du Guide suprême de la Révolution, l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, les armes nucléaires n’ont aucune place dans la doctrine de défense de l’Iran ;

Selon les principes fondamentaux du droit international, il n’existe aucune restriction ou entrave au droit inhérent et inaliénable de bénéficier de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques ;

Le programme d’enrichissement iranien est uniquement à des fins pacifiques, sous contrôle total de l’AIEA, totalement transparent et conforme à l’Accord-cadre de garanties.

Le communiqué conclut en avertissant que si certains pays souhaitent exploiter la coopération transparente et constructive de l’Iran avec l’AIEA, ou le rapport actuel présenté au Conseil des gouverneurs, la République islamique d’Iran prendra les mesures appropriées pour protéger ses droits et intérêts légitimes, et ces pays devront en assumer les conséquences et responsabilités.