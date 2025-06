Statistiques et faits du match final : PSG écrase l’Inter 5-0

Lors de la soirée finale de la Ligue des Champions 2025, l’équipe du Paris Saint-Germain a offert une performance époustouflante et un résultat inoubliable en battant l’Inter Milan 5 à 0, devenant ainsi champion d’Europe pour la première fois de l’histoire du club. Cette rencontre décisive s’est tenue le 31 mai 2025 au stade Allianz Arena, sous l’arbitrage d’István Kovács.

Buts et faits marquants du match :

12e minute : Achraf Hakimi a inscrit le premier but grâce à une belle passe de Désiré Doué.

: Achraf Hakimi a inscrit le premier but grâce à une belle passe de Désiré Doué. 20e minute : Désiré Doué, sur une autre passe de Dembélé, a marqué le deuxième but contre l’Inter.

: Désiré Doué, sur une autre passe de Dembélé, a marqué le deuxième but contre l’Inter. 63e minute : Doué a inscrit son deuxième but après une passe de Vitinha, portant le score à 3-0.

: Doué a inscrit son deuxième but après une passe de Vitinha, portant le score à 3-0. 73e minute : Khvicha Kvaratskhelia a marqué le quatrième but sur une passe de Dembélé.

: Khvicha Kvaratskhelia a marqué le quatrième but sur une passe de Dembélé. 86e minute : Sani Maïolo a inscrit le cinquième but grâce à une passe de Barcola, scellant la victoire parisienne.

Désiré Doué ; la star incontestée de la finale

Désiré Doué, le milieu de terrain parisien de 19 ans, avec 2 buts, 1 passe décisive et une note de 9,5, a été la star incontestée du match final.

Analyse statistique complète de la finale

Les statistiques de ce match montrent clairement que le Paris Saint-Germain dominait l’Inter dans tous les aspects techniques et tactiques. L’équipe locale, avec une possession de balle de 60 %, non seulement contrôlait complètement le terrain, mais aussi, en créant 22 tirs (dont 7 cadrés), elle a souvent menacé le but adverse. Un espérance de but (xG) supérieure à 3 témoigne également de la qualité des occasions de but créées.

De l’autre côté, l’Inter a connu une soirée difficile avec seulement 0,49 xG et 2 tirs cadrés. Le nombre élevé de fautes, 4 cartons jaunes et seulement 8 tirs illustrent aussi des faiblesses dans la phase offensive et un manque de maîtrise nerveuse des joueurs.

En résumé, les statistiques montrent une performance totalement à sens unique du Paris Saint-Germain, une équipe qui, grâce à une grande précision de passe, une pression offensive constante et une parfaite coordination, a obtenu une victoire nette et précieuse.

Statistiques du match Paris Saint-Germain Inter Possession de balle 60 % 40 % Espérance de but (xG) 3,05 0,49 Occasions de but 7 1 Nombre total de tirs 22 8 Tirs cadrés 7 2 Tirs non cadrés 12 3 Tirs bloqués 3 3 Arrêts 2 3 Coups francs 7 11 Précision de passe 88 % (437/498) 81 % (265/326) Cartons jaunes 1 4 Cartons rouges 0 0 Fautes 11 7 Hors-jeu 0 4 Corners 4 6

Composition principale des deux équipes lors de la finale

Composition du Paris Saint-Germain (4-3-3) : Donnarumma, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes, Ruiz, Vitinha, João Nunes, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia

: Donnarumma, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes, Ruiz, Vitinha, João Nunes, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia Composition de l’Inter (3-5-2) : Yan Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martínez

Le PSG a-t-il inauguré une nouvelle ère de domination ?

Après des années à convoiter la victoire en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a enfin écrit l’histoire en 2025 grâce à l’éclat de ses jeunes stars et à la direction de Luis Enrique, décrochant ainsi son tout premier titre européen. Cette victoire représente non seulement un immense honneur pour le club parisien, mais aussi l’une des finales les plus prolifiques en buts de l’histoire de la Ligue des Champions.