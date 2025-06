Gaza : Netanyahou a besoin de ce "génocide" pour sa survie politique

Israël bloque l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien depuis le 2 mars, après que le président américain Donald Trump a donné carte blanche au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.



Trois mois se sont écoulés et Netanyahou a déployé tous ses efforts, mais sans grand succès. Le seul succès revendiqué est l'assassinat présumé du chef militaire du Hamas, Mohammed Sinwar, qui n'a pas encore été officiellement confirmé.



Aujourd'hui, des signes suggèrent que même les proches de Trump commencent à s'agiter, cherchant des solutions alternatives, d'autant plus que l'opinion publique occidentale exprime de plus en plus sa colère face au génocide à Gaza.

C'est pourquoi les calculs politiques de Washington entrent en jeu : plus de dix semaines se sont écoulées sans résultats tangibles, malgré les libertés élargies accordées à Netanyahou. Dans ce contexte en constante évolution, l'envoyé spécial de Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, est de nouveau intervenu, s'efforçant désormais de faire pression sur Netanyahou pour qu'il accepte un plan de cessez-le-feu de 60 jours. Mais acceptera-t-il une trêve ?



Le besoin de guerre de Netanyahou demeure une variable cruciale sur la scène politique israélienne. Un cessez-le-feu temporaire est envisageable, d'autant plus qu'Israël pourrait s'orienter vers le lancement d'une opération d'envergure en Cisjordanie, avec l'annexion comme objectif ultime. Cela concorde avec les déclarations du ministre de la Défense Israël Katz, qui a récemment déclaré à la France et au Royaume-Uni que s'ils reconnaissaient officiellement un État palestinien sur le papier, Israël « établirait un véritable [régime] juif sur le terrain », c'est-à-dire en Cisjordanie.



Compte tenu de la dynamique interne israélienne, il est fort probable que Netanyahou passe de l'offensive à Gaza à une vaste campagne en Cisjordanie. Si l'on considère l'histoire militaire d'Israël, seules quelques guerres, comme celle de 1967, se distinguent par des victoires sans équivoque.

À l'inverse, des conflits plus controversés ou prolongés, comme la guerre du Kippour de 1973, ont initialement pris Israël au dépourvu, même si le succès a finalement suivi. Pourtant, à la suite de cette guerre, une commission d'enquête a conduit au retrait politique de la Première ministre de l'époque, Golda Meir. De même, après la guerre du Liban de 2006, qu'Israël n'a pas réussi à conclure avec succès, la Commission Winograd a été créée, et le Premier ministre de l'époque, Ehud Olmert, pour tenter de détourner l'attention, a lancé la guerre de Gaza de 22 jours. Cette dernière, elle aussi, s'est mal terminée, et Olmert, comme Meir, a été mis à l'écart politiquement, ne retournant jamais sur le terrain électoral et contraint de quitter son parti.



Ce contexte est très significatif. Netanyahou se trouve aujourd'hui dans une situation similaire. De son propre aveu, Israël a été pris de court le 7 octobre 2023. Cet effet de surprise a déclenché une intense pression nationale en faveur de la création d'une commission d'enquête. Depuis près de sept mois, les demandes se multipliaient, mais Netanyahou a refusé, esquivant toute responsabilité en prétextant une « urgence de guerre ». Il pourrait éventuellement accepter un cessez-le-feu à Gaza, mais cela ne signifierait pas la fin des hostilités ; cela signalerait simplement un changement de terrain, les opérations se déplaçant potentiellement vers la Cisjordanie ou le Liban.

Netanyahou a besoin de la guerre pour survivre politiquement, que ce soit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie. Même sa récente déclaration, dans laquelle il a affirmé qu'il conclurait un cessez-le-feu si le Hamas acceptait le plan de relocalisation de Gaza de Trump, relève davantage de la tactique que de la sincérité. Elle vise non pas à rejeter Trump d'emblée, mais plutôt à conserver son soutien, sachant pertinemment que le Hamas a peu de chances d'accepter une proposition qui contredit sa vision de Gaza comme territoire palestinien.

Le projet israélien pour Gaza se précise. Il veut forcer les Palestiniens à quitter Gaza, notamment par le biais de son prétendu plan de distribution d'aide qui oblige les habitants à s'enregistrer dans certaines zones pour recevoir ensuite une aide humanitaire. Ce cadre vise à jeter les bases d'une occupation indéfinie de Gaza par Israël.

Iran Daily