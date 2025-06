Désiré Doué : statistiques incroyables en finale de la C1

Lors de cette soirée historique où le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des champions, Désiré Doué, jeune star française de 19 ans, a brillé de manière exceptionnelle, jouant un rôle central dans le match et s’imposant comme une nouvelle révélation du football mondial.

Une performance historique en finale de la Ligue des champions de l’UEFA

Doué, avec 2 buts et 1 passe décisive, a conduit son équipe au titre. Dès la 12e minute, elle a délivré une passe à Achraf Hakimi pour ouvrir le score, puis à la 20e minute, elle a doublé l’avantage en marquant elle-même. Ce succès fait d’elle la plus jeune joueuse à avoir à la fois marqué et délivré une passe décisive en finale de la Ligue des champions. Durant les 90 minutes de jeu, Doué a été présent avec une grande précision dans tous les aspects offensifs et défensifs : 44 touches de balle, 3 dribbles réussis, 2 passes décisives, 3 dégagements clés et une participation à plus de 12 actions offensives, autant de statistiques impressionnantes.

Les chiffres d’une saison brillante

Doué, arrivée à l’été 2024 au Paris Saint-Germain pour 50 millions d’euros en provenance de Rennes, a inscrit 9 buts et délivré 11 passes décisives en 40 matchs lors de sa première saison. Avec un taux de réussite de passes de 86,2 % en Ligue 1 et 86,1 % en Ligue des champions, elle démontre une grande intelligence de jeu.

Un style de jeu unique

Avec une taille de 1,81 mètre, Doué combine puissance physique et grande technique. Elle a réussi 64 dribbles réussis cette saison et, grâce à sa vision du jeu, elle a créé de nombreuses occasions pour ses coéquipières.

Un avenir prometteur pour Doué

Sa performance exceptionnelle en finale laisse présager un avenir brillant pour cette jeune star. On s’attend à ce que Doué devienne l’une des plus grandes stars du football mondial dans les années à venir.