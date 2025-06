La finale de Munich en chiffres : la fin d’une attente de 168 rencontres

Lors de cette soirée historique à Munich, le Paris Saint-Germain a dominé l’Inter 5-0, brisant enfin sa malédiction après 168 matches en Ligue des champions. Ce succès éclatant a offert aux Parisiens un triplé exceptionnel : championnat, coupe nationale et Ligue des champions, tout en gravant une nouvelle fois le nom de Luis Enrique comme entraîneur légendaire.

Désiré Doué : la jeune prodige de 19 ans qui a marqué l’histoire

La jeune attaquante brillante du Paris Saint-Germain, Désiré Doué, a été la star incontestée de ce match en inscrivant 2 buts et en contribuant directement à 3 autres. Elle a montré son éclat au monde entier, prouvant que le PSG peut atteindre les sommets sans dépendre uniquement des superstars.

Des records battus et une victoire historique

Le but d’Achraf Hakimi à la 12e minute, les passes précises de Doué et les frappes incendiaires de Khvicha Kvaratskhelia et Seny Maïolo ont offert la plus grande victoire de l’histoire d’une finale de la Ligue des champions. L’Inter, finaliste cette saison, a subi la plus lourde défaite de l’histoire de cette compétition, prolongeant ainsi la période difficile du football italien. Avec ce titre, Luis Enrique est devenu le deuxième entraîneur de l’histoire à remporter le triplé européen avec deux clubs différents, confirmant une nouvelle fois sa gestion hors norme.

Statistiques brillantes et remarquables de la finale

Désiré Doué et Seny Maïolo sont devenus respectivement la troisième et la quatrième adolescentes buteuses en finale de la Ligue des champions.

Hakimi est le premier joueur marocain à avoir marqué en finale de la Ligue des champions.

Le PSG a inscrit au moins un but lors de ses 99 derniers matchs, poursuivant ainsi sa série.

Après une série impressionnante de 14 matchs, l’Inter s’est effondré lors de cette finale.

Le triplé et la fierté pour le football français

Avec cette victoire, le Paris Saint-Germain est devenu la neuvième équipe européenne et la première équipe française à remporter le triplé championnat, coupe nationale et Ligue des champions, inaugurant ainsi une nouvelle ère dans le football européen.