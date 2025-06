La participation aux BRICS est une opportunité précieuse pour développer des relations avec les grandes puissances économiques du monde (Ghalibaf)

Avant son départ pour trois pays d'Amérique latine et sa participation au sommet des BRICS, Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement de la République islamique d'Iran, (Majlis) a déclaré « Nous nous préparons à effectuer une tournée en Amérique latine, qui commencera par le Venezuela, à l’invitation du président de l’Assemblée nationale de ce pays, dans le but de développer nos relations dans les domaines économique, politique et culturel. »

Ghalibaf a souligné les caractéristiques particulières de l’Amérique latine et a ajouté : « Cette région, avec une population de plus de 600 millions d’habitants, partage de nombreux points communs avec l’Iran sur la scène internationale. Tous ces pays condamnent l’unilatéralisme et soutiennent le multilatéralisme, ce qui constitue une opportunité favorable pour renforcer les relations avec la République islamique. »

Il a qualifié la participation de l'Iran au sommet des BRICS d'opportunité précieuse, notamment en ce qui concerne les questions économiques, la Banque des BRICS et le système BRICS Pay (un système de paiement innovant mis en place par les pays des BRICS). Il a rappelé que ce système pourrait se substituer à SWIFT (la Société pour les communications financières interbancaires mondiales), permettant ainsi, parallèlement au développement des relations avec les grandes puissances économiques mondiales, de prendre les mesures nécessaires pour faire face aux sanctions.