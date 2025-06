L’équipe d'Iran de basket-ball en fauteuil roulant 3×3 participe dans la coupe IWBF Asie-pacifique 2025

Après le succès de la première Coupe IWBF 3x3 Asie-Océanie, organisée parallèlement aux Championnats IWBF Asie-Océanie 2024 (femmes et hommes) à Bangkok l'année dernière, cette version dynamique du basketball en fauteuil roulant revient pour sa deuxième édition. Cette année, la Coupe 3x3 Asie-Océanie se déroule dans la ville de Hangzhou en Chine, où le Centre sportif pour handicapés du Zhejiang accueillera les meilleures équipes de la région.

Le basketball en fauteuil roulant 3x3, dont la popularité ne cesse de croître dans le monde entier, offre aux athlètes une plateforme passionnante pour démontrer leur vitesse, leur habileté et leur esprit d'équipe dans un environnement dynamique et hautement compétitif. Les fans peuvent s'attendre à des matchs palpitants d'un bout à l'autre, des fins de match spectaculaires et des moments inoubliables alors que les équipes s'affrontent pour la gloire régionale.

Les règles du basket fauteuil sont les mêmes que celles du basket, 2 équipes de 5 joueurs s’affrontent pendant 4 périodes de 10 minutes sur le même terrain avec une hauteur de panier à 3,05 m. L’équipe ayant marqué le plus grand nombre de points remporte le match.

Équipes participantes

Équipes masculines

Australie

Cambodge

Chine (2 équipes)

Hong Kong

L'Iran

Jordanie

Arabie Saoudite

Malaisie

Philippines

Thaïlande

Émirats arabes unis

Équipes féminines

Australie (2 équipes)

Cambodge

Chine (2 équipes)

Iran

Japon

Philippines

Thaïlande

L'introduction du basketball en fauteuil roulant 3x3 marque une étape importante après son succès dans le basketball de course.

Cette initiative a fait ses débuts sur la scène mondiale lors des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022, s’intégrant parfaitement au jeu de course.

Les règles du basket-ball en fauteuil roulant 3x3 ont été méticuleusement élaborées grâce à des consultations et des recherches approfondies, garantissant une expérience de jeu passionnante qui améliore la logistique et l'engagement des spectateurs.