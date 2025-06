De 23 nouveaux produits pharmaceutiques dévoilés en Iran

Ces produits, auparavant majoritairement importés, rares ou introuvables, sont désormais produits localement grâce aux capacités nationales, atteignant ainsi le stade de l’autosuffisance. Il s’agit d’un pas important vers une meilleure accessibilité des patients aux médicaments spécialisés et une réduction de la dépendance aux importations.

Dans le domaine des médicaments anticancéreux, des produits tels que le géfitinib, l’acide zolédronique, l’abiratérone, le plérixafor, la gemcitabine, le régorafénib et le macitentan sont désormais fabriqués localement. Par ailleurs, dans le secteur des médicaments cardiovasculaires, l’indapamide et l’association sacubitril/valsartan ont également été introduits à la production nationale.

Dans le domaine des neurosciences et de la psychiatrie, la production de médicaments tels que l’alprazolam, la mélatonine, le GABA et le 5-HTP a été lancée. En ce qui concerne les compléments alimentaires et les produits à base de plantes, une large gamme de produits a été développée, notamment la citrulline malate, Liver TD, Bronco TD, BTD, TD Power, TD Just, Herbo Mind, Ginkgo TD et Herbo Mind.

Dans le secteur des vaccins, le vaccin Gardisan a été introduit pour la prévention de l’infection par le virus HPV (papillomavirus humain), avec un rôle potentiel important dans la réduction des risques de cancer du col de l’utérus et de verrues génitales. Par ailleurs, dans le domaine de la thérapie cellulaire, deux produits majeurs ont été développés : WhartoCell et LaViCell.

Dans la catégorie des anesthésiques et des produits utilisés en salle d’opération, les médicaments ropivacaïne et le gel lubrifiant (lubricaïne) ont été mis en production. De plus, deux matières premières pharmaceutiques essentielles, desloratadine et prégabaline, sont désormais produites localement. À côté de ces produits, un spray de salive artificielle (Artificial Saliva Spray) a également été présenté comme une nouvelle réalisation.

Cet accomplissement a permis une économie de devises étrangères équivalente à 43 millions de dollars grâce à la substitution des importations, marquant ainsi un tournant majeur vers l’autosuffisance pharmaceutique du pays.