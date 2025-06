Qalibaf : « ma visite au Venezuela vise à contrecarrer les complots des ennemis »

Arrivé ce dimanche 11 Khordad (1er juin) à Caracas à la tête d’une délégation parlementaire, Qalibaf a été accueilli officiellement par le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yván Gil Pinto, et d’autres responsables.

Il a souligné que l’Iran et le Venezuela partagent une histoire de résistance contre l’hégémonie mondiale, et que cette visite vise à déjouer les divisions que les puissances veulent imposer entre les nations. « Il y a 17 heures de vol entre Téhéran et Caracas, mais nos cœurs sont proches », a-t-il affirmé, appelant à un renforcement des relations bilatérales.

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, saluant la Révolution islamique comme un « miracle conduit par l’imam Khomeiny », a exprimé le soutien total de son pays à l’Iran. Il a déclaré que la victoire de l’Iran représente aussi celle du Venezuela, et a souhaité la réussite de l’Iran dans ses négociations avec les États-Unis, la qualifiant de bénéfique pour tous.