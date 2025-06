Lamine Yamal : but de la saison en Ligue des champions

À seulement 17 ans, Lamine Yamal, joyau du FC Barcelone, a été élu auteur du plus beau but de la Ligue des champions 2024-2025, malgré l’élimination de son équipe en demi-finales contre l’Inter Milan.

Le but primé est survenu au match aller au Camp Nou. Mené 0-2 après 21 minutes, Barcelone s’en remet à son prodige. Sur le flanc droit, Yamal élimine successivement Marcus Thuram puis Henrikh Mkhitaryan, avant de décocher une frappe enroulée du gauche, laissant Yann Sommer sans réaction. Ce chef-d’œuvre relance le Barça, qui accroche le nul (3-3). Le match retour à Milan s’achèvera sur une élimination catalane (3-4 a.p.).

Avec 5 buts et 4 passes décisives, Yamal confirme sa percée au plus haut niveau européen, décrochant une récompense individuelle majeure et marquant les esprits dans l’édition 2025 de la Ligue des champions UEFA.