Araghchi : la réponse des États-Unis est en cours de préparation

IRNA - Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a présenté un rapport sur l'état actuel des négociations et une lettre que les Américains ont récemment envoyée à l'Iran via Oman et a déclaré : « Une réponse à cette lettre est en cours de préparation. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a annoncé qu'une réponse au message transmis par les États-Unis à l'Iran est actuellement en cours de préparation. La proposition américaine, préparée par l'envoyé spécial de Donald Trump, et adressée à Téhéran, est le premier projet officiel présenté à l'Iran depuis le début des négociations début avril. Araghchi avait également présenté hier un rapport sur les derniers développements dans les négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis, sous la médiation d'Oman, lors d'une réunion du conseil des ministres présidé par Pezeshkian.