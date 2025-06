Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique rencontre Abbas Araqchi

Téhéran – IRNA – Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a rencontré le ministre des Affaires étrangères iranien et a discuté des sujets les plus importants relatifs à la coopération entre l’Iran et l’Agence.

Selon le groupe de politique étrangère de l’IRNA, « Rafael Grossi », directeur général de l’AIEA, a rencontré aujourd’hui lundi 2 juin, lors de la visite de Seyyed Abbas Araghchi en Égypte, ce dernier ainsi que Badr Abdelati, ministre des Affaires étrangères égyptien, et ils ont eu des entretiens. « Une rencontre opportune au Caire avec Badr Abdelati du ministère égyptien des Affaires étrangères et le ministre iranien des Affaires étrangères. Nous sommes reconnaissants du rôle constructif de l’Égypte dans le soutien aux solutions pacifiques et diplomatiques aux défis régionaux», a écrit Rafale Grossi sur le réseau X à l'issue de cette rencontre