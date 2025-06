Nous poursuivrons les négociations pour faire valoir les droits de la nation iranienne (Araghchi)

Selon le correspondant politique de l’IRNA, le ministre a souligné que l’Iran et l’Égypte sont deux grandes nations de la région avec une histoire et une civilisation très profondes. Il a ajouté que les deux pays jouent un rôle important dans la réalisation de la paix, de la sécurité, du développement et du progrès régional.

Araghchi a poursuivi en affirmant que cela témoigne de la volonté des autorités des deux pays de développer leurs relations, leurs consultations politiques ainsi que leur coopération économique et politique dans tous les domaines. Il a indiqué qu’il n’existe actuellement aucun obstacle au développement des relations bilatérales, et que les quelques barrières restantes seront bientôt levées, peut-être dans les semaines à venir.

Le ministre a ajouté que les échanges commerciaux et touristiques entre les deux pays seront également accrus et développés.

Concernant les questions régionales et la Palestine, Araghchi a insisté sur la nécessité de lutter contre les crimes du régime sioniste et de soutenir les droits du peuple de Gaza et de la Palestine. Il a remercié l’Égypte et le Qatar pour leurs efforts en vue d’un cessez-le-feu à Gaza, affirmant qu’« l’Iran appelle à un cessez-le-feu immédiat, durable et continu dans la bande de Gaza ».

Réponse au plan américain basée sur les principes et intérêts iraniens

Au sujet du texte proposé par les États-Unis, Araghchi a déclaré que la réponse appropriée sera bientôt donnée, en s’appuyant sur les positions, principes et intérêts de l’Iran, tout en préservant les droits de la nation iranienne. « Sans respect pour l’enrichissement de l’uranium par l’Iran, aucun accord ne sera possible », a-t-il souligné.

À propos du mécanisme dit du « snapback », il a exprimé l’espoir que les pays européens ne commettent pas cette erreur, jugeant qu’elle ne ferait qu’aggraver les crises actuelles. Il a exprimé sa confiance en la diplomatie pour trouver de meilleures solutions et éviter des crises supplémentaires.

Appel à un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza

Araqchi a réitéré ses remerciements aux efforts de l’Égypte et du Qatar pour établir un cessez-le-feu à Gaza, et a insisté sur le fait que l’Iran soutient toute trêve acceptée par le peuple de Gaza, espérant qu’elle soit rapide, durable, que les prisonniers soient échangés, et que l’aide humanitaire parvienne à la population.

Rien à cacher sur les activités nucléaires iraniennes

Parlant des négociations indirectes avec les États-Unis, le ministre a affirmé que la République islamique d’Iran possède un programme nucléaire totalement pacifique, dont elle a une confiance absolue. L’Iran est prête à démontrer cette transparence à toutes les parties. « Nous n’avons rien à cacher ; notre programme est entièrement transparent et pacifique, et l’enrichissement d’uranium s’inscrit dans ce cadre », a-t-il précisé.

Il a ajouté que ce programme est un grand accomplissement scientifique réalisé grâce aux efforts des scientifiques iraniens, et que le prix payé en vies humaines par les martyrs et chercheurs dans ce domaine illustre la détermination et le sacrifice du peuple iranien pour le progrès scientifique. Il a insisté sur le fait que ce droit est reconnu internationalement, notamment par le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

Sanctions injustes contre le peuple iranien

Araghchi a condamné les sanctions sévères imposées à l’Iran, les qualifiant d’inacceptables, et a demandé leur levée immédiate. Il a remercié l’Égypte pour son soutien sincère au processus de négociations nucléaires, ainsi que pour son appui aux dialogues bilatéraux entre l’Iran et les pays de la région.

Les consultations entre l’Iran et les pays régionaux se poursuivront, et les représentants iraniens continueront à informer leurs homologues régionaux des derniers développements des négociations avec les États-Unis.

L’Iran, pionnier d’une zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient

Le chef de la diplomatie iranienne a rappelé que l’Iran et l’Égypte sont à l’origine de l’idée de création d’une zone sans armes nucléaires au Moyen-Orient, présentant des initiatives notables à ce sujet au niveau international. L’Iran soutient toujours fermement cette démarche.

Hypocrisie occidentale face aux crimes israéliens et volonté de priver l’Iran de ses droits nucléaires

Araqchi a dénoncé que le seul pays doté d’armes nucléaires dans la région et qui menace ouvertement est le régime sioniste. Durant la guerre à Gaza, ce régime a menacé d’utiliser l’arme nucléaire contre la population locale, mais l’Occident a fermé les yeux sur ces menaces, tandis qu’il accroît la pression sur l’Iran, qui mène un programme nucléaire pacifique. Il a souligné que l’objectif occidental est d’empêcher l’Iran et les autres pays régionaux d’accéder au savoir scientifique, tout en soutenant un régime détenteur d’armes nucléaires et responsable de crimes contre l’humanité.

Malgré cette politique à double standard, l’Iran continuera ses négociations pour défendre pleinement ses droits.

Le ministre a rappelé que la fatwa (décret religieux) du Guide suprême interdit les armes nucléaires, ce qui constitue un principe fondamental et une conviction profondément respectée et pratiquée.

L’Agence internationale de l’énergie atomique doit conserver son indépendance

Araghchi a également évoqué sa rencontre avec Rafael Grossi, directeur général de l’AIEA, en précisant que l’Agence doit rester indépendante et ne pas se laisser instrumentaliser par certains pays pour accroître les tensions avec l’Iran. Il a exprimé l’espoir que l’AIEA évite ce piège.