Dembélé remportera-t-il le Ballon d’Or 2025 ?

Dembélé, favori pour le Ballon d’Or après le sacre historique du PSG

Grâce au sacre historique du Paris Saint-Germain en Ligue des champions et à un triplé cette saison, Ousmane Dembélé s’impose désormais comme le grand favori pour le Ballon d’Or 2025. Le PSG a écrasé l’Inter Milan 5-0 en finale, remportant ainsi son tout premier titre européen. Bien que Dembélé n’ait pas marqué en finale, il a été directement impliqué dans deux buts et a une nouvelle fois brillé par ses performances, comme tout au long de la saison.

Jusqu’à récemment, Lamine Yamal et Raphinha du FC Barcelone étaient les principaux favoris pour le Ballon d’Or, mais Dembélé a désormais intégré ce cercle restreint. Selon plusieurs médias européens de référence, s’il continue à briller lors de la Coupe du Monde des clubs, ses chances de remporter le Ballon d’Or seront très élevées.

L’avis de Lineker : Dembélé est le candidat le plus méritant

Gary Lineker, ancien attaquant de l’équipe d’Angleterre et du FC Barcelone, a déclaré dans le podcast The Rest is Football qu’Ousmane Dembélé est, selon lui, le joueur le plus méritant pour remporter le Ballon d’Or. Il a affirmé :

« Dembélé a réalisé des moments extraordinaires en finale de Ligue des champions. Même s’il n’a pas marqué, il a délivré une passe décisive et a joué un rôle crucial dans d’autres buts. Son influence a été remarquable. »

Lineker a souligné que, malgré la belle saison de Mohamed Salah avec Liverpool et son impressionnant nombre de buts, Dembélé possède un net avantage grâce à son titre en Ligue des champions et ses performances exceptionnelles. Avec le PSG, il a remporté le triplé et a inscrit un total de 33 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Mais Didier Deschamps reste prudent

Malgré les soutiens croissants en faveur de Dembélé pour le Ballon d’Or, Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, adopte une approche plus réservée. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, il a déclaré :

« Remporter la Ligue des champions est très important, mais la saison n’est pas encore terminée et les votes ne sont pas clos. Je ne peux pas encore désigner trois finalistes. »

Deschamps a également mentionné Kylian Mbappé, Lamine Yamal, ainsi que des joueurs comme Raphinha et Robert Lewandowski, affirmant que la course au Ballon d’Or reste ouverte. Sans désigner explicitement Dembélé comme son favori, il a veillé à maintenir un équilibre dans ses propos entre Mbappé et Dembélé.

Dembélé soulèvera-t-il enfin le Ballon d’Or ?

Le lauréat final du Ballon d’Or 2025 sera dévoilé le 22 septembre à Paris. Les critères de sélection incluent les performances individuelles, les succès collectifs et le fair-play. Si Ousmane Dembélé parvient à maintenir son niveau actuel, cette année pourrait bien être celle de sa consécration au sommet.