Entretien téléphonique entre le ministre iranien des A.E.et son homologue allemand 

Lors de cet échange téléphonique, le ministre iranien a exprimé l’espoir d’une amélioration des relations entre les deux pays et a évoqué certains accords déjà conclus, tout en réaffirmant la volonté de l’Iran de prendre des mesures concrètes en ce sens.

Araghchi a également souligné, en référence au processus diplomatique entre l’Iran et les États-Unis concernant la levée des sanctions et la question nucléaire, l’importance du rôle constructif de l’Europe sur ce dossier, et a exprimé le désir de l’Iran de poursuivre les négociations avec les trois pays européens ainsi qu’avec l’Union européenne.

De son côté, le ministre allemand s’est dit heureux de ce contact téléphonique et a insisté sur la volonté réciproque de l’Allemagne de poursuivre les dialogues bilatéraux et multilatéraux avec l’Iran, ainsi que de faire avancer des initiatives favorisant la confiance mutuelle.

Au cours de cette conversation, il a également été convenu d’organiser des discussions politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, en vue d’aborder certaines questions bilatérales.