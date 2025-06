Iran: la capacité de raffinage atteint 2,4 millions de barils par jour / La raffinerie d’Abadan en tête

Mohammad Ali Dadvar, en évoquant les réalisations du 14e gouvernement dans le secteur du raffinage du pétrole brut, a expliqué qu’au début du mandat de ce gouvernement, la capacité de raffinage nationale était d’environ 2,24 millions de barils par jour, chiffre qui a aujourd’hui augmenté d’environ 160 000 barils.

Il a précisé que cette augmentation a été obtenue grâce à un suivi constant et un contrôle rigoureux des performances des raffineries du pays. La plus grande hausse a été enregistrée à la raffinerie d’Abadan avec 70 000 barils, suivie de la raffinerie Star of the Persian Gulf (Etoile du golfe Persique) avec 35 000 barils, et celle d’Ispahan avec une augmentation comprise entre 30 000 et 40 000 barils.

Le directeur adjoint a souligné l’importance d’exploiter pleinement la capacité de raffinage nationale, ajoutant qu’ils ont réussi à augmenter la capacité de raffinage tout en réduisant au minimum les volumes de stocks de pétrole brut dans les infrastructures de transport et les réservoirs de stockage. Malgré cela, ils ont réussi à maintenir et stabiliser la nouvelle capacité atteinte.