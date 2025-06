Hamas : La profanation de la mosquée Al-Aqsa s’inscrit dans le cadre du plan de judaïsation

Le Hamas a précisé que les attaques croissantes des sionistes contre la mosquée Al-Aqsa font partie d’un plan organisé de judaïsation de ce lieu sacré, mené par le régime fasciste occupant à Qods-est occupée, dans le cadre de ses tentatives continues pour effacer l’identité arabe de la ville et assurer une domination totale sur la mosquée Al-Aqsa bénie.

Dans ce communiqué, le Hamas a appelé le peuple palestinien en Cisjordanie, à Qods-est occupée et dans les territoires occupés à intensifier la résistance face à ces plans fascistes qui visent les terres et les sanctuaires palestiniens.

Le mouvement Hamas a également insisté sur la nécessité de se rassembler, de persévérer et de se diriger vers la mosquée Al-Aqsa bénie afin de déjouer les tentatives des colons visant à imposer une division temporelle ou spatiale de la mosquée Al-Aqsa.

Enfin, le Hamas a appelé les pays arabes et islamiques, l’Organisation de la coopération islamique et la Ligue arabe à prendre des mesures immédiates et sérieuses pour faire face à l’arrogance et aux actions agressives du régime occupant à Qods-est et à la mosquée Al-Aqsa, ainsi qu’aux crimes de ce régime et à sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza sous blocus..