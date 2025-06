Araghchi apprécie le niveau de de confiance dans les relations Iran - Égypte

« Après de nombreuses années, la relation diplomatique irano-égyptienne est entrée dans une nouvelle phase. Le niveau d'interaction et de coopération politiques, et plus important encore, le niveau de confiance dans les relations entre les deux pays, sont sans précédent. », a déclaré Abbas Araghchi.

Le chef de la diplomatie iranienne ajoute dans un message publié sur X : « En tant que deux puissances influentes dans la région, fortes de cultures et de civilisations anciennes, l'Iran et l'Égypte partagent la responsabilité de maintenir la paix, la stabilité et la tranquillité dans la région. »