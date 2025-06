Araghchi : L'indépendance, la souveraineté et l'intégrité du Liban sont d’une importance particulière pour l'Iran

Après une visite en Egypte, le ministre iranien des AE s'est rendu à Beyrouth, la capitale d

Liban.

Dans la deuxième phase de sa tournée dans la région, Araghchi s’est rendu à Beyrouth.

A l’aéroport international Rafiq Hariri, le chef de la diplomatie iranienne a été accueilli par les autorités libanaises.

« Dans la politique étrangère de la République islamique d’Iran, les pays voisins sont d’une priorité absolue, surtout les pays amis de l'Asie occidentale. Après de très bonnes rencontres en Égypte, je rencontrerai aujourd'hui de hauts responsables libanais au Liban. », a annoncé Araghchi.

Araghchi a poursuivi : « Nous restons déterminés à poursuivre les relations fondées sur le respect mutuel et les intérêts mutuels entre les deux pays. Dans les relation irano-libanaises, nous constatons un pays ami qui soutient un autre pays ami. Il ne s’agit pas d'interférer dans les affaires intérieures du Liban. Aucun pays de la région n'a le droit de s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres pays de la région. »

Le ministre des Affaires étrangères a souligné : « L'indépendance et la souveraineté du Liban, ainsi que son intégrité, revêtent une grande importance pour nous et pour l'ensemble de la région. Nous avons soutenu la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban à toutes les étapes et continuerons de le soutenir contre l'occupation du régime sioniste. »