Baghaei : Les îles de la Petite-Tomb, de la Grande-Tomb et de Bou-Moussa font partie intégrante du territoire iranien

Baghaei a souligné : « Ces trois îles font partie intégrante du territoire iranien, et le Conseil de coopération du Golfe persique devrait adopter une approche plus constructive, en s'appuyant sur les points communs des nations de la région, au lieu de formuler des revendications infondées contre l'intégrité territoriale de l'Iran. »

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté : « Les actions de la République islamique d’Iran concernant ses trois îles sont pleinement conformes à ses droits souverains et à l’exercice de sa souveraineté nationale sur le territoire iranien. Par conséquent, la République islamique d’Iran considère les commentaires formulés dans le communiqué du Conseil de la Coopération du Golfe persique concernant la construction de logements, la visite de responsables de l’État et de l’armée iraniens sur les îles appartenant à l’Iran et la tenue d’exercices militaires à l’intérieur de ses frontières territoriales comme une ingérence dans les affaires souveraines de l’Iran et les rejette. »