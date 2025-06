L’Iran a toujours accueilli favorablement les négociations, mais l’intimidation n’a pas sa place dans les règles du dialogue (Pezeshkian)

Massoud Pezeshkian, mardi matin, lors de la cérémonie de remise des lettres de créance de Mme Bethany Madden, nouvelle ambassadrice de Nouvelle-Zélande, lui a souhaité plein succès dans le renforcement des relations bilatérales et a déclaré : La planète Terre, au milieu des immenses galaxies, est notre petite maison à nous, les êtres humains, et nous devons tous œuvrer pour qu’elle soit toujours un refuge de paix et de sérénité pour ses habitants, plutôt qu’un lieu de guerre et de conflit.

Le président, en affirmant que l’Iran est prêt à entreprendre toute action susceptible de faciliter l’expansion des relations et de la coopération entre les deux pays, a réagi à l’espoir exprimé par la nouvelle ambassadrice de Nouvelle-Zélande quant à l’issue des négociations entre l’Iran et les États-Unis. Il a souligné : Nous avons toujours accueilli favorablement les négociations, mais la règle du dialogue est que personne ne cherche à exercer des pressions ni à imposer ses volontés à l’autre partie.

Qu’un régime dans la région, avec le soutien de puissances, se rende coupable de tous les crimes possibles, puis que l’on tente de présenter les autres comme une menace pour la sécurité et la stabilité régionales afin de leur imposer ses propres volontés, cela est totalement inacceptable. Est-il juste, logique ou acceptable d’empêcher les autres pays de progresser, puis d’utiliser les acquis de son propre développement exclusif pour exercer des pressions sur eux ? a demandé Pezeshkian.

Le président a déclaré : “La République islamique d’Iran a maintes fois affirmé qu’elle ne cherche en aucun cas à fabriquer des armes nucléaires et a toujours été prête à coopérer de toutes les manières possibles pour prouver la véracité de cette déclaration.

De son côté, la nouvelle ambassadrice de Nouvelle-Zélande, en remerciant pour l’accueil chaleureux et amical dont elle a bénéficié durant son séjour à Téhéran, a souligné : J’espère, et je suis très motivée, pour jouer un rôle efficace et constructif dans le renforcement des relations entre nos deux pays.

Mme Bethany Madden a également évoqué la position de son pays en exprimant son inquiétude face à la situation tragique à Gaza. Elle a déclaré : La Nouvelle-Zélande a, à plusieurs reprises, appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et a exprimé sa préoccupation concernant les obstacles à l’acheminement de l’aide médicale et alimentaire vers cette région.