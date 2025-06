Berlin est le plus grand partenaire économique européen de Téhéran (l’ambassadeur d’Allemagne en Iran)

Markus Potzel, lors de sa rencontre avec Samad Hassanzadeh, président de la Chambre de commerce d’Iran, a déclaré que les sanctions constituent sans aucun doute un obstacle au commerce. Il a ajouté qu’il restait optimiste quant à une issue favorable rapide des négociations entre l’Iran et les États-Unis.

Il a exprimé l’espoir que ces discussions puissent un jour se tenir directement entre l’Iran et les États-Unis, et qu’elles aboutissent à la levée des sanctions.

L’ambassadeur d’Allemagne à Téhéran a déclaré : L’Iran dispose de capacités économiques considérables dans les domaines des mines, de l’industrie et de l’agriculture, et il est reconnu comme l’un des dix premiers pays au monde en termes de diversité des ressources et de potentiels. En plus de ses ressources naturelles, le niveau de connaissance et d’intelligence de la population iranienne est également très élevé.

Il a évoqué le salon Agrofood et la participation de plusieurs entreprises allemandes à cet événement, et, compte tenu du développement de l’industrie agroalimentaire en Iran, il a qualifié ce secteur de domaine propice à un renforcement de la coopération.

Lors de cette réunion, M. Hassanzadeh s’est également réjoui des positions positives de l’ambassadeur d’Allemagne concernant le renforcement des relations entre les deux pays. Il a déclaré : Les capacités économiques de l’Iran offrent un terrain favorable au développement des relations bilatérales. En outre, le ministère de l’Économie et des Finances a mis en place les conditions nécessaires pour attirer les investissements étrangers, y compris divers types de garanties. Par conséquent, nous sommes bien préparés pour accueillir les capitaux étrangers.