La poursuite de l’enrichissement est notre ligne rouge (Araghchi)

Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, lors de la cérémonie de signature de la traduction arabe du livre "Le Pouvoir de la Négociation" à Beyrouth, a déclaré : Lorsque M. Trump a commencé son mandat à la Maison-Blanche, sa première action a été de publier un décret présidentiel annonçant la politique de ‘pression maximale’ à l’encontre de l’Iran. Cette politique signifiait qu’il fallait exercer la pression économique maximale possible sur l’Iran. Dans ce cadre, en renforçant les forces dans les bases régionales, en ajoutant un navire de guerre, en augmentant le nombre d’avions, de chasseurs et de bombardiers, la pression militaire et la menace d’une action militaire ont également été ajoutées à la pression économique.

Il a poursuivi : Ensuite, dans ces conditions, il a écrit une lettre au guide suprême de la République islamique d’Iran et a demandé une négociation. Il est évident que dans de telles conditions, il ne peut s’agir d’une véritable négociation entre égaux, mais plutôt d’une sorte de négociation sous la contrainte.

Dans mon livre, j’ai essayé de montrer que pour entrer en négociation, il faut être puissant, et sans une puissance suffisante, on ne peut mener aucune négociation efficace. C’est pourquoi la République islamique d’Iran a rejeté la négociation directe souhaitée par M. Trump, déclarant qu’“elle ne négociera pas dans les conditions imposées par les États-Unis, mais qu’elle entrera en négociation dans les conditions qu’elle définit elle-même” ; ces conditions incluent des négociations indirectes.

Araghchi a ajouté : Un pays qui souhaite négocier doit s’appuyer sur ses forces internes. Sans puissance, la négociation ne peut avancer uniquement par des paroles. Un pays peut posséder une puissance militaire, un autre une puissance économique, certains ont une influence médiatique, et d’autres disposent d’une combinaison de ces pouvoirs. Sans disposer de puissance, la négociation n’est pas possible. Par exemple, si un pays veut expulser un occupant de son territoire, la diplomatie seule ne suffit pas.

La diplomatie doit reposer sur une puissance effective, comme la puissance militaire ou économique, afin de contraindre l’ennemi à reculer. Il n’est pas possible d’y parvenir uniquement par la parole et le dialogue.

Il a poursuivi : Par exemple, si nous ne disposions pas de la puissance défensive nécessaire et que les États-Unis pouvaient bombarder facilement nos installations nucléaires, il n’y aurait aucune raison de négocier avec nous. Ou si nous ne possédions pas les connaissances scientifiques suffisantes pour progresser dans notre programme nucléaire, il n’y aurait pas de raison de négocier avec nous.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné : Ainsi, ce que signifie le titre du livre "Le pouvoir de la négociation", c’est la puissance nécessaire pour entrer en négociation. Bien sûr, cette expression a aussi d’autres significations. L’une d’elles est la "capacité à négocier", c’est-à-dire que le négociateur doit posséder la force, l’art, la compétence, la langue et le talent de la négociation. Ce sens est également abordé dans le livre. La troisième signification du "pouvoir de la négociation" est que la négociation elle-même peut aussi générer du pouvoir.

Le ministre des Affaires étrangères, en évoquant le fait que nous avons reçu une proposition des États-Unis, a déclaré : “Cependant, ce document comporte de nombreuses ambiguïtés et soulève beaucoup de questions. De nombreux points ne sont pas clairement définis dans cette proposition. Nous fournirons une réponse appropriée dans les prochains jours, fondée sur nos positions de principe et en tenant compte des intérêts du peuple iranien.”

Il a poursuivi : La poursuite de l’enrichissement sur le sol iranien est une ligne rouge pour nous, et c’est un fait incontestable que, semble-t-il, tous les pays ont désormais accepté. L’enrichissement est aujourd’hui devenu une question de fierté nationale et une source d’orgueil pour les Iraniens. C’est un accomplissement scientifique que les chercheurs iraniens ont atteint grâce à leurs efforts et leurs connaissances, ce n’est pas quelque chose d’importé que l’on puisse facilement abandonner.

Araghchi a souligné : Le peuple iranien a fait de nombreux sacrifices pour atteindre cette fierté nationale et a supporté plus de 20 ans de sanctions lourdes imposées par les États-Unis à cause de cet accomplissement de ses scientifiques.

Araghchi, en soulignant que nous ne demandons l’autorisation à personne pour poursuivre l’enrichissement de l’uranium en Iran, a déclaré : Plusieurs de nos scientifiques nucléaires ont été assassinés par des agents étrangers et sont devenus des martyrs. Le sang de ces scientifiques a été versé pour cette même industrie de l’enrichissement. Plus d’un million d’Iraniens ont besoin des médicaments produits par le réacteur de recherche de Téhéran. Par conséquent, la poursuite de l’enrichissement en Iran est une nécessité et cette voie se poursuivra.

Il a ajouté : Toutefois, nous sommes prêts à avancer sur la voie de la confiance mutuelle et à prendre des mesures garantissant que cet enrichissement ne conduira pas à la production d’armes nucléaires.