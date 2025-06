Le président Pezeshkian appelle à une coopération accrue avec d'autres pays pour renforcer la résistance de l'Iran

Lors d'une cérémonie d'adieu aux ambassadeurs iraniens en poste en Chine, en Azerbaïdjan, en Côte d'Ivoire, au Mexique, à Cuba et en Uruguay, le président Pezeshkian a déclaré mardi que les ambassadeurs iraniens jouaient un rôle clé dans le renforcement des relations et des interactions avec la communauté internationale.

Soulignant les liens croissants entre l'Iran et les pays où ces ambassadeurs sont affectés, le président a fait remarquer que la Chine et l'Iran disposent d'un potentiel de collaboration important. Il a également évoqué l'évolution positive des relations entre l'Iran et l'Azerbaïdjan à la suite de sa récente visite à Bakou.

Pezeshkian a souligné que le renforcement des liens avec les pays d'Afrique et d'Amérique latine était un point central des réunions consultatives sur la politique étrangère, qui devrait être poursuivi sur la base des capacités et des intérêts mutuels.

Le président a demandé aux six ambassadeurs de procéder à une évaluation approfondie des possibilités d'élargissement des relations et d'ouvrir la voie à une coopération accrue fondée sur les intérêts bilatéraux.

En outre, il a demandé aux diplomates de donner la priorité à l'identification d'opportunités pour les entreprises privées dans les pays où ils seront en poste.

Les six ambassadeurs ont également présenté des rapports sur leurs projets de renforcement des liens avec les pays dans lesquels ils seront affectés.