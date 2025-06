Nous ne renoncerons pas à nos droits nucléaires (Pezeshkian)

Lors de la cérémonie de commémoration de l'anniversaire du décès de l'imam Khomeiny (que Dieu le bénisse), mardi soir, au mausolée de l'Imam, Massoud Pezeshkian a déclaré : « Par son comportement, son mode de vie et ses paroles, l’Imam nous a guidés vers la dignité et la fierté, et il a apporté la confiance en soi à l’Iran. Le slogan de l’Imam était : “Nous le pouvons”, et que nous ne plierons jamais face à l’oppression et à l’injustice. »

Pezeshkian, en soulignant l'insistance de l'Imam défunt sur l'unité et la cohésion entre le peuple et tous les musulmans, a déclaré : « Le secret de notre réussite réside dans l’unité, la cohésion et l’éloignement des divisions et des conflits. C’est l’unité des musulmans qui fera échouer les ennemis. Si les pays musulmans sont unis, Israël ne pourra rien faire. »

Le président Pezeshkian a ajouté : « Vous êtes venus ici de loin en souvenir et au nom de l’Imam, et nous faisons l’effort de renouveler notre pacte avec lui afin de poursuivre la voie et le chemin de la Révolution islamique d’Iran, et de ne jamais oublier cette voie. »

Il a poursuivi : « L’islam en lequel nous croyons est une religion de justice, d’équité et d’impartialité. Ce qui est rejeté, ce sont les régimes sataniques, dictatoriaux et oppressifs. L’Imam Khomeiny recommande au gouvernement et au Parlement d’apprécier la valeur du peuple et de ne jamais faillir dans leur service, en particulier envers les déshérités et les opprimés, car ils sont la prunelle de nos yeux et la bénédiction de la République islamique. »

Pezeshkian a souligné : « Aujourd’hui, les États-Unis, Israël et tous leurs agents et vendus tentent de semer la discorde et la division dans notre pays afin de mettre en œuvre leurs plans et opérations sur notre territoire. »

Il a poursuivi : « Notre unité et notre cohésion intérieure feront échouer leur convoitise d’attaquer notre pays et de mettre en œuvre leurs intentions malveillantes ; notre unité les mettra à genoux. Si les pays islamiques font preuve d’unité et de cohésion, Israël, avec sa population limitée, ne pourra strictement rien faire. Les États-Unis sont venus dans notre région ; ils ont équipé Israël de toutes sortes d’armes destructrices, puis ils suggèrent aux pays islamiques qu’Iran est une menace. Les États-Unis fournissent des missiles, des armes et des bombes aux pays musulmans pour qu’ils se disputent entre eux et deviennent une menace les uns pour les autres, puis ils présentent Israël comme le garant de la sécurité dans la région ».

Le président a souligné : « Nous ne renoncerons pas à nos droits nucléaires, et l’ennemi peut toujours rêver s’il pense pouvoir, par la menace ou la séduction, priver les musulmans et les pays islamiques de leur droit légitime à la science, au savoir et à la créativité. »