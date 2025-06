Allemagne - Portugal : aperçu et stats avant la demi-finale

Allemagne - Portugal, cette fois en Ligue des Nations

La demi-finale de la Ligue des Nations de l’UEFA entre les sélections nationales d’Allemagne et du Portugal se jouera le mercredi 4 juin. Voici toutes les informations essentielles sur cette rencontre de haut niveau : heure de diffusion, compositions probables et déclarations des entraîneurs.

Informations sur le match :

Date : Mercredi 4 juin

Heure : 21h00

Lieu : Allianz Arena, Munich

Événement : Demi-finale de la Ligue des Nations de l’UEFA

Il est difficile de faire un pronostic clair pour ce match, mais il s’annonce comme l’un des affrontements les plus passionnants de cette édition. Allemagne - Portugal, bien plus qu’un simple match.

Compositions probables

Allemagne :

Ter Stegen, Kimmich, Tah, Koch, Raum, Goretzka, Groß, Adeyemi, Wirtz, Sané, Füllkrug Absents : Amiri, Beier, Havertz, Henrichs, Kleindienst, Musiala, Rüdiger, Schlotterbeck, Stiller Ter Stegen devrait garder les buts. Julian Nagelsmann n’a pas encore tranché sur l’organisation défensive (à trois ou quatre défenseurs). L’absence de Musiala laisse planer le doute sur l’identité du joueur qui accompagnera Wirtz. Par ailleurs, la possibilité d’intégrer des révélations de la Coupe d’Allemagne comme Undav ou Woltemade n’est pas à exclure.

Portugal :

Diogo Costa, Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves, Bernardo Silva, Ronaldo, Rafael Leão Absent : João Cancelo Roberto Martínez semble faire confiance à son onze type, mais l’absence de Cancelo pourrait se faire ressentir. Le retour de Pedro Gonçalves et la présence du jeune prodige de 18 ans Rodrigo Mora lui offrent plusieurs alternatives. Mora, convoqué pour la première fois en sélection, est le meneur de jeu du FC Porto.

Déclarations

Julian Nagelsmann, sélectionneur de l'Allemagne :

« Notre objectif est de remporter la Ligue des Nations. Nous voulons bien jouer et soulever le trophée. L’Espagne a montré à quel point cette compétition est importante. Je vois la motivation et l’enthousiasme sur le visage de mes joueurs, et j’ai hâte de ressentir l’ambiance du stade. »

Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal :

« En football international, les occasions de remporter un titre sont rares. Être à ce stade est déjà un signe fort. Ces deux dernières années et demie, notre équipe a fait preuve d’une grande stabilité. Affronter l’Allemagne, et peut-être l’Espagne ou la France ensuite, est une excellente préparation pour la Coupe du monde. »

Des statistiques brillantes et un duel serré

L’Allemagne et le Portugal affichent des performances quasi identiques avec cinq victoires chacune lors de cette édition de la Ligue des Nations. L’Allemagne possède l’attaque la plus prolifique du groupe, avec une moyenne de 2,88 buts par match, tandis que le Portugal suit de près avec 2,25 buts par rencontre. Défensivement, les deux équipes ont également été solides, concédant en moyenne un seul but par match.

Statistiques Allemagne Portugal Victoires 5 5 Matchs nuls 3 2 Défaites 0 1 Moyenne de buts marqués / match 2,88 2,25 Moyenne de buts encaissés / match 1 1 Clean sheets 3 1

Les stars décisives

Côté portugais, Cristiano Ronaldo reste l’atout offensif numéro un. Avec 6 buts et une passe décisive, il est en tête du classement des buteurs. Pour l’Allemagne, Joshua Kimmich, auteur de 5 passes décisives, et Florian Wirtz, avec 4 passes décisives, mènent l’orchestre du milieu de terrain.

Confrontations directes : domination totale de l’Allemagne

Un coup d’œil aux dernières rencontres entre les deux équipes montre une nette supériorité de l’Allemagne, victorieuse lors de leurs quatre derniers affrontements :

Date Compétition Pays hôte Résultat Visiteur 19 juin 2021 Euro 2020 Portugal 2 - 4 Allemagne 16 juin 2014 Coupe du Monde Allemagne 4 - 0 Portugal 9 juin 2012 Euro 2012 Allemagne 1 - 0 Portugal 19 juin 2008 Euro 2008 Portugal 2 - 3 Allemagne

Situation avant le match

Il s’agira de la première rencontre entre l’Allemagne et le Portugal dans l’histoire de la Ligue des Nations. L’Allemagne, pays hôte, atteint pour la première fois les demi-finales, tandis que le Portugal vise un deuxième titre, après avoir remporté la première édition en 2018/19. L’équipe de Julian Nagelsmann s’est qualifiée en battant l’Italie 5-4 au total. Après une victoire 2-1 à Milan, l’Allemagne a fait match nul 3-3 au retour à Dortmund. Kimmich, Musiala et Kleindienst ont été les buteurs allemands. Le Portugal, de son côté, a renversé le Danemark après une défaite 1-0 à Copenhague. Lors du match retour à Lisbonne, les Lusitaniens se sont imposés 5-2 après prolongation. Francisco Trincão a égalisé à la 86e minute, puis marqué à nouveau dès la première minute de la prolongation. Gonçalo Ramos a scellé la qualification avec un dernier but décisif. La dernière rencontre officielle entre les deux nations remonte à l’Euro 2020, où l’Allemagne s’était imposée 4-2 à Munich, dans ce même stade. Le Portugal pourra-t-il briser la malédiction et s’imposer sur le sol allemand ? Ou bien les hommes de Nagelsmann imposeront-ils à nouveau leur supériorité ?