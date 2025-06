Araghchi espère ouvrir un nouveau chapitre dans les relations historiques irano-libanaises

Seyed Abbas Araghchi, vice-ministre iranien des Affaires étrangères, a écrit sur le réseau X à propos de son voyage au Liban et de ses rencontres avec les responsables de ce pays : « Je suis très heureux d’être de retour dans la belle ville de Beyrouth. Lors de mes entretiens avec le président de la République, le président du Parlement, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, j’ai réaffirmé le soutien ferme de l’Iran à l’indépendance et à la souveraineté nationale du Liban, à son intégrité territoriale, ainsi qu’au processus de reconstruction du pays, dans un contexte où l’occupation du régime israélien se poursuit. »

Le ministre des Affaires étrangères a souligné : Notre objectif et notre espoir sont d’ouvrir un nouveau chapitre dans les relations historiques entre les deux pays ; des relations fondées sur le respect mutuel et les intérêts communs.

Dans le cadre de sa tournée régionale, le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé hier matin à Beyrouth, capitale du Liban, après une visite en Égypte. Au cours de son séjour, Seyed Abbas Araghchi a rencontré des responsables libanais et a échangé avec eux sur les questions bilatérales et régionales. Le ministre des Affaires étrangères s’est également rendu au mausolée de Seyed Hassan Nasrallah, où il a rendu hommage aux martyrs de la Résistance.