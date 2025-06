L’Imam Khomeini, « maître spirituel et libérateur de l’humanité »

Au nom de Dieu, le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux. Paix et salut sur notre Prophète Mohammad et sur sa noble famille. Le 3 juin 1989, l’Imam Khomeini (qu’Allah sanctifie son âme) quittait ce monde. Pourtant, son histoire ne s’est pas arrêtée là. Ce n’était pas simplement un homme d’État ou un leader révolutionnaire. Il était, selon notre interlocuteur, un homme qui a marqué l’histoire de l’humanité entière — par sa spiritualité, sa sagesse et sa lutte pour les opprimés.

Un homme enraciné dans le divin et tourné vers le peuple

L’Imam Khomeini a dédié sa vie entière — depuis sa jeunesse jusqu’à sa mort — à une œuvre intérieure constante. Une œuvre de perfection personnelle, de foi, de service à Dieu et au peuple.

> « Il n’était pas seulement un savant ou un politique, mais un homme totalement au service de Dieu, du peuple et des opprimés. Il a laissé une empreinte profonde, il a ouvert une voie qui ne se refermera pas jusqu’à l’avènement du Sauveur. »

Ce Sauveur, que l’humanité entière attend — croyants ou non — est devenu, dans l’imaginaire des peuples, une figure dont l’Imam Khomeini a incarné l’image : celle du guide vers la libération véritable.

Un leader qui a vécu ce qu’il prêchait

L’Imam Khomeini a fondé les bases de la première République islamique moderne. Il a formulé des principes qu’il a lui-même mis en œuvre. C’est cette cohérence entre la parole et l’action qui a forgé son autorité spirituelle et morale.

« Pourquoi a-t-il réussi là où d’autres ont échoué ? Parce qu’il a vécu chaque principe qu’il a enseigné. »

Un témoignage personnel poignant

L’analyste tunisien nous confie un souvenir fort, datant de 1989, l’année même du décès de l’Imam :

>« J’ai été arrêté par la police tunisienne. Ils savaient que j’avais “rencontré” l’Imam Khomeini. J’ai répondu que je l’avais rencontré à travers ses livres. Ses ouvrages sur la prière, la gnose, la perfection spirituelle… C’est par là que j’ai découvert sa grandeur. »

L’Imam Khomeini, un « yogi » de l’école chiite

Selon l’analyste, l’Imam Khomeini était comparable, dans un autre langage culturel, à un maître yogi — un sage, un spirituel accompli.

« Il a approfondi le soufisme chiite, la gnose (‘irfān), la spiritualité pratique. Il parlait aux cœurs. Il transformait l’humain de l’intérieur, pas seulement à travers les discours, mais par son exemple. »

Il rappelle que c’est cette dimension spirituelle qui a séduit des milliers de jeunes Iraniens dans les années 70, parfois peu religieux, qui ont pourtant donné leur vie pour la Révolution islamique.

Une école spirituelle vivante et universelle

L’Imam Khomeini a fondé une école spirituelle et révolutionnaire, qui dépasse les frontières de l’Iran, de l’islam, et même de la religion.

« C’est pour cela que des chrétiens d’Amérique latine, d’Europe ou du monde arabe adhèrent au khomeinisme. Non pas parce qu’il était un homme politique, mais parce qu’il est un libérateur de l’humanité. »

C’est là que réside l’incompréhension de l’Occident : il n’a vu en lui qu’un religieux engagé en politique, alors qu’il était le fondateur d’une voie spirituelle nouvelle — une école de libération intérieure et collective.

Une œuvre vivante portée par son successeur

L’Imam Khamenei (qu’Allah le protège), successeur de l’Imam Khomeini, poursuit cette œuvre avec la même lumière spirituelle. Malgré les sacrifices, les martyrs autour de lui, son visage reste éclairé de cette même clarté intérieure.

« L’œuvre de la République islamique d’Iran est une œuvre spirituelle, pas seulement politique. Il en va de même pour la Résistance au Liban, ou à Gaza. »

Pourquoi la Résistance continue ?

Face aux pertes colossales subies à Gaza, au Liban ou ailleurs, beaucoup se demandent pourquoi les peuples continuent de résister. La réponse, pour notre interlocuteur, se trouve dans cette école khomeiniste.

« C’est une école de martyre, mais surtout de libération. Libération non pas seulement politique ou économique, mais spirituelle. Et c’est cela que l’Imam Khomeini a légué à ce monde. »

Conclusion : un message pour l’avenir

Le khomeinisme n’est pas une idéologie figée. C’est une dynamique spirituelle en marche, une école vivante qui transforme les cœurs, élève les consciences et inspire la lutte pour la justice.

Pour Dr.Hamrouni, géopolitologue, à l’occasion de cet anniversaire, il est plus que jamais nécessaire de redécouvrir cette dimension lumineuse de l’Imam Khomeini, afin de comprendre l’âme profonde de la Révolution islamique et le chemin de ceux qui y trouvent sens, force et foi.