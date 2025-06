L’arrogance mondiale cherche à faire pression sur les pays indépendants (Ghalibaf)

Lors de son voyage en Amérique latine pour participer au sommet des présidents des parlements des pays des BRICS, Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien, a déclaré mardi 13 Khordad (3 juin) à La Havane, lors de sa rencontre avec Miguel Díaz-Canel, président de Cuba :

« Dans la conjoncture actuelle du monde, les actions unilatérales des États-Unis visent tous les pays. Pour préserver leur indépendance et leur liberté, ces pays doivent y résister. »

Il a ajouté : « Les Américains soutiennent les crimes du régime sioniste. Nous, les pays opprimés par les États-Unis, devons aujourd’hui nous tenir côte à côte. »

Il a souligné que les organisations telles que l’Organisation de Shanghai, les BRICS, l’Union eurasiatique et le D8 représentent environ 50 % de la population mondiale, et couvrent 39 % de l’économie mondiale.

Il a ajouté : « Sur cette base, nous devons renforcer notre coopération bilatérale, régionale et internationale dans divers domaines tels que l’économie, la politique, la sécurité, la défense, etc. Les dirigeants des pays doivent examiner ces questions avec attention et lucidité. »

Aujourd’hui, les questions économiques ont éclipsé les enjeux politiques et sécuritaires, et l’arrogance mondiale cherche à exercer des pressions sur les pays indépendants par l’imposition de sanctions et par des actions cognitives dans les médias, dans le but de manipuler l’opinion publique, a-t-il ajouté.

Ghalibaf a souligné que la priorité des relations bilatérales réside dans les questions économiques. Il a déclaré : « Au niveau des relations bilatérales, l’accord de 2023 constitue un document global signé entre les deux pays, qui sert de base et de référence pour la coopération bilatérale du côté du gouvernement et du Parlement iranien. »

Le président du Parlement iranien a ajouté : « La politique de la République islamique d’Iran est de développer ses relations avec les pays qui se dressent contre les États-Unis, qu’ils soient proches ou éloignés géographiquement. Ces pays sont notre priorité. C’est la ligne directrice de notre Guide suprême, et elle ne changera pas. »