L’Iran est prêt à soutenir le Liban sur la base du respect mutuel (Araghchi)

Téhéran (IRNA)- Lors de son voyage au Liban et après sa rencontre avec le Secrétaire général du Hezbollah, le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que la République islamique d’Iran est prête à soutenir le Liban et à l’aider dans les domaines économique et politique, sur la base du respect mutuel.

Seyed Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, en visite à Beyrouth pour rencontrer les responsables libanais, a rencontré hier le Cheikh Naïm Qassem, secrétaire général du Hezbollah libanais, pour discuter de la situation régionale. L’ambassadeur d’Iran à Beyrouth, Mojtaba Amani, était également présent lors de cette rencontre. Après la réunion, le ministre des Affaires étrangères a déclaré : « La République islamique d’Iran, sur la base du respect mutuel, est prête à soutenir le Liban et à l’aider dans les domaines économique et politique. » Le secrétaire général du Hezbollah a une fois de plus exprimé sa gratitude pour le soutien constant de la République islamique d’Iran, de son Guide suprême, l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei (que Dieu le préserve), ainsi que de la présidence, du gouvernement et du peuple iranien envers le peuple libanais et la résistance. Il a également souligné le rôle positif et constructif de l’Iran dans la région, ainsi que son soutien à la résistance palestinienne et au peuple palestinien.