Le Sultan d’Oman a insisté sur le renforcement des excellentes relations bilatérales avec l’Iran

Le sultan a téléphoné mercredi au président Pezeshkian pour célébrer cette importante fête islamique, souhaitant bénédiction et bonheur aux nations d'Iran et d'Oman, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté islamique.

Le sultan s'est félicité de la récente visite du président Pezeshkian à Mascate, soulignant les relations de plus en plus étroites entre les deux pays. Il a également fait part de son espoir de se rendre prochainement à Téhéran pour y rencontrer de hauts responsables iraniens.

En réponse, le président Pezeshkian a remercié le sultan pour son appel téléphonique et l'a félicité, ainsi que le peuple omanais, à l'occasion de cet important événement islamique. Il a exprimé sa gratitude au gouvernement omanais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont il a fait preuve lors de sa récente visite à Mascate.

Le président a mis l'accent sur les accords constructifs conclus au cours de son voyage, exprimant son optimisme quant à la mise en œuvre de ces accords avec le soutien et le suivi du sultan. Il a fait remarquer qu'une telle collaboration aiderait l'Iran et Oman à atteindre leurs objectifs et intérêts communs, en particulier dans les domaines politique, économique, scientifique et technologique.

Le président Pezeshkian a réitéré son invitation officielle au sultan à se rendre à Téhéran.