Le nombre de morts à Gaza dépasse les 54 600

Selon un communiqué du ministère, 97 corps ont été transportés dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures, tandis que 440 personnes ont été blessées, ce qui porte le nombre de blessés à 125 341 dans l'assaut israélien.

« De nombreuses victimes sont toujours coincées sous les décombres et sur les routes, les secouristes ne pouvant les atteindre », ajoute le communiqué.

L'armée israélienne a repris ses attaques sur la bande de Gaza le 18 mars et a depuis tué 4 335 personnes et en a blessé près de 13 300 autres, rompant un cessez-le-feu et un accord d'échange de prisonniers qui étaient entrés en vigueur en janvier.