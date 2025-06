Pezeshkian et l’Émir du Qatar ont souligné la nécessité de déployer des efforts pour mettre fin aux crimes commis contre le peuple opprimé de Gaza

Masoud Pezeshkian, président de la République islamique d’Iran, a adressé cet après-midi, mercredi, ses félicitations à Son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, Émir du Qatar, ainsi qu’au gouvernement et au peuple qatari, à l’occasion de l’Aïd al-Adha, leur souhaitant grandeur, prospérité, honneur et bénédictions.

En soulignant la haute valeur de cette grande fête islamique en tant que symbole d’unité, de solidarité et de cohésion de la Oumma islamique, le président a exprimé l’espoir que cette occasion spirituelle contribue à renforcer les liens de fraternité, d’amitié et de convergence entre les pays musulmans.

Le président Pezeshkian a également souligné la nécessité de renforcer la coopération politique et diplomatique entre les gouvernements des pays islamiques. Il a exprimé l’espoir que, grâce à la solidarité et à l’unité entre les nations musulmanes, et en s’appuyant sur des solutions politiques et sages, il soit possible d’exercer la pression nécessaire sur le régime sioniste afin de mettre fin aux crimes et aux injustices répétés contre le peuple opprimé de Gaza, et de créer les conditions du retour à la paix et à la stabilité dans cette région.

Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, Émir du Qatar, a également exprimé sa gratitude pour l’appel téléphonique et les vœux chaleureux du président de la République islamique d’Iran. Il a adressé ses félicitations à l’occasion de l’Aïd al-Adha au gouvernement et au peuple iranien, priant Dieu Tout-Puissant d’accorder santé, prospérité, bonheur et bénédictions au grand peuple d’Iran.

L’Émir du Qatar, en évoquant la situation tragique et douloureuse du peuple de Gaza, a souligné que la Oumma islamique traverse une période difficile et des circonstances sensibles. Il a toutefois exprimé l’espoir qu’à la faveur de la sagesse, de la clairvoyance et des efforts constants de Votre Excellence, ainsi que grâce à la coopération étroite entre la République islamique d’Iran, l’État du Qatar et les autres pays islamiques, il soit possible de surmonter cette période critique et d’empêcher la poursuite du génocide perpétré par le régime sioniste contre le peuple sans défense de Gaza.

Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani a également exprimé l’espoir que la poursuite des contacts directs entre les hautes autorités des deux pays contribue à approfondir les relations bilatérales, à réaliser les objectifs communs et à servir les intérêts des peuples iranien et qatari.