Nous considérons le renforcement des liens de convergence avec la Oumma islamique comme un devoir religieux et une stratégie fondamentale (Pezeshkian)

Massoud Pezeshkian a adressé mercredi ses sincères félicitations à l’Émir du Koweït, Cheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion de l’Aïd al-Adha, exprimant ses vœux de bonheur, de santé et de bénédictions pour le gouvernement et le peuple de ce pays.

Faisant référence à la haute valeur de l’Aïd al-Adha dans la culture islamique, le Président de la République a exprimé l’espoir que cette occasion bénie contribue à renforcer davantage l’unité, la cohésion et la fraternité entre les nations musulmanes, et favorise la propagation de la prospérité, de la paix et de la sécurité au sein de l’ensemble de la Oumma islamique.

Pezeshkian, en soulignant les points communs religieux, culturels et historiques des peuples musulmans, a déclaré : « Sur la base des enseignements lumineux de l’islam et des recommandations du Noble Prophète (paix soit sur lui), nous considérons tous les pays islamiques et les musulmans du monde comme nos frères, et nous considérons le renforcement des liens de fraternité et de convergence avec la Oumma islamique comme un devoir religieux et une stratégie essentielle. »

Le Président de la République, faisant également référence aux crimes persistants du régime sioniste contre le peuple opprimé et sans défense de Gaza, a souligné : « Nous espérons qu’à l’ombre de l’unité et de la cohésion de la Oumma islamique, et en tirant parti de la dimension spirituelle de l’Aïd al-Adha, nous pourrons empêcher la poursuite de ces injustices et crimes, et voir enfin la fin des agressions ainsi que la réalisation de la justice pour le peuple palestinien. »

Lors de cet entretien téléphonique, Cheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Émir du Koweït, a également présenté ses vœux à l’occasion de l’Aïd al-Adha au gouvernement et au peuple de la République islamique d’Iran, souhaitant au peuple iranien ainsi qu’à toutes les nations musulmanes bonheur, bénédictions, santé et paix.

L’Émir du Koweït, soulignant l’intérêt de son pays à développer et renforcer les relations avec la République islamique d’Iran, a exprimé l’espoir qu’à travers la coopération et la coordination entre les deux pays, un avenir lumineux, stable et constructif se dessine pour les deux peuples.

Cheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah a également souligné que l’avenir des pays de la région, en particulier dans les circonstances sensibles actuelles, est étroitement lié, et que la voie de la paix, de l’amitié, de la sécurité et du développement ne pourra se réaliser que dans l’ombre de la solidarité, de l’unité et de la synergie entre les pays islamiques.